متحدث التعليم: مواد تعليمية وتدريبية على موقعنا للطلاب مجانا

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن آخر استعدادات الوزارة لبداية العام الدراسي الجديد.

وقال زلطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" مواد تعليمية وتدريبية سوف تتم إتاحتها على موقع الوزارة للطلاب بالمجان ".

وتابع زلطة :" المواد التعليمية بها شرح عميق للوحدات الدراسية في مختلف المراحل الدراسية وبها أسئلة كثيرة تسمح للطلاب أن يتدربوا عليها ".

وأكمل:" سيكون هناك بنوك أسئلة إلكترونية تتيج مجموعة من التقييمات الإلكترونية التي يتدرب عليها الطالب كي يستطيع تقييم مستواه التعليمي ".

ولفت شادي زلطة:" القنوات التعليمية الخاصة بالوزارة سيكون بها تفاعل أكبر مع الطلاب وسيكون بها مدرسون متميزون".