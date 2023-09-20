توجيه عاجل من التعليم بشأن المدارس المستمرة بها أعمال صيانة

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن آخر استعدادات الوزارة لبداية العام الدراسي الجديد.

وقال زلطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار ":" وزير التعليم عقد سلسلة من الاجتماعات للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد ".

وتابع :" المدارس التي تخضع إلى صيانة شاملة يتم نقل طلابها لأقرب مدرسة بالتنسيق مع المديريات وبعلم أولياء الأمور"، مضيفا:" الوزارة لن تقبل بداية الدراسة في أي مدرسة مستمرة أعمال الصيانة بها ".

وأكمل شادي زلطة :" على كل الإدارات التعليمية أن تبلغ أولياء الأمور بحركة تنقلات الطلاب في المدارس المستمرة بها أعمال صيانة ".

ولفت زلطة :" هيئة الأبنية التعليمية تتابع أي أعمال صيانة يتم إجراؤها في المدارس الخاصة للتأكد من تطبيق كافة المعايير ".