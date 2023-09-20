وزير التعليم يقرر عمل دراسة تحليلية تشخيصية لـ نتيجة الثانوية العامة

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عمل دراسة تحليلية تشخيصية لـ نتيجة الثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن عملية إجراء دراسة تحليلية تشخيصية لـ نتيجة الثانوية العامة ، سوف تتم من خلال قسم العمليات الخاصة ، مؤكداً أنها ستكون إلكترونية للوقوف على المشكلات وبناء الخطة التدريبية على هذا الأساس.

وكان قد أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الثانوية العامة هذا العام تؤكد أن الامتحانات ميزت بين الطالب المتميز دراسيا والمتوسط والضعيف.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 والأسئلة ، تم وضعها على موقع الوزارة قبل إجراء التظلمات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تكليف خبراء بمراجعة نماذج الإجابة عقب كل امتحان، كما أوضح أن الهدف من الأسئلة المقالية قياس قدرة الطالب على إنتاج الإجابة.



وكان قد ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بمقر المركز القومي للامتحانات، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات.