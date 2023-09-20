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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير النقل يعلن عن موعد التشغيل الرسمي لـ قطار المونوريل

وزير النقل كامل الوزير
وزير النقل كامل الوزير

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن قطار المونوريل سيدخل في مرحلة التشغيل التجريبي في شهر نوفمبر المقبل، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير من الدولة المصرية في تشغيله، من خلال 4 إلى 5 محطات لعمل تكامل بين المحطات وبعضها البعض، وبداية من شهر مارس إلى أبريل في العام المقبل سيتم تشغيله بشكل رسمي للمواطنين. 

موعد تشغيل قطار المونوريل بشكل رسمي 

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن سرعة المونوريل لا تشكل أي خطورة على أحد ويعمل بدون سائق، إذ إن معامل الأمان عالي جدًا.. ويتم تشغيله من خلال مركز التحكم والسيطرة من خلال العاصمة الإدارية. 

وتابع أنه وجّه الدعوة للرئيس السيسي من أجل رؤية قطار المونوريل في محطة المشير طنطاوي، لافتًا إلى أن قطار المونوريل هو الأول من نوعه في المنطقة. 

واستكمل أن التشغيل الرسمي لقطار المونوريل سيكون في شهر مارس أو أبريل المقبل. 

كامل الوزير وزير النقل قطار المونوريل أحمد موسى قناة صدي البلد برنامج على مسئوليتي

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