نقيب الفلاحين عن وصول سعر قنطار القطن لـ11 ألف: مفاجأة مدهشة

علق حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، على المزادات العلنية لبيع القطن، ووصول سعر قنطار القطن لأكثر من 11 ألف جنيه.

وقال حسين أبو صدام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" وصول سعر قنطار القطن لأكثر من 11 الف جنيه مفاجأة مدهشة ".

وتابع حسين أبو صدام :" لأول مرة يصل سعر قنطار القطن لأكثر من 11 ألف جنيه وهذا سعر خيالي وهذه الأسعار سوف تؤدي إلى زيادة المساحات المزورعة من القطن الموسم المقبل ".

واكمل حسين أبو صدام :" نشهد عيد لمزارعي القطن في مصر بعد وصول سعر القنطار لرقم غير مسبوق ".

ولفت حسين أبو صدام :" الفضل يعود إلى منظومة المزايدة في بيع القطن بما يسهم في الوصول إلى أفضل سعر للمزارع ".