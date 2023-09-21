عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الدردير يعلن عن خبر غير سار للزمالك في مباراة بيراميدز

صدى البلد

أعلن الإعلامي عمرو الدردير عن تأكيد استبعاد أحمد فتوح  عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب الدردير : “تأكد غياب فتوح عن مباراة بيراميدز غدا للإصابة".

وخاض أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر القلعة البيضاء على هامش مران اليوم، الثلاثاء، استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويؤدي أحمد فتوح برنامجا تدريبيا خاصا في ظل معاناته من آلام في عضلات البطن.

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب من خلال برنامج تأهيلي خاص كي يتماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب المصري في معسكره الأخير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

أحمد فتوح الظهير أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك غياب فتوح مباراة الزمالك وبيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

بعد قرار وقف التصدير.. نقيب الفلاحين يكشف لـ«صدى البلد» أسعار البصل المتوقعة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

تفاصيل جديدة بشأن خناقة الشناوي مع محمد عبدالمنعم بعد مباراة المصري

ترشيحاتنا

طريقة تحميل ios 17 على هواتف آيفون

ما يقال لطرد الجن والشياطين بسرعة البرق .. يحصنك في 10 مواضع

عبر هذا الرابط .. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

شكري: مصر ترحب بالتعاون مع باكستان لنقل خبراتها المتراكمة بمكافحة الإرهاب | صور

وزير الخارجية: تعقد أزمات الشرق الأوسط يلقي بظلال خطيرة على استقرار شعوب المنطقة

مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ تعيين رئيس أركان جديد للجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

أصبحت شابة .. لينا أحمد الفيشاوي تظهر بعد حلاقة شعرها زيرو

فيديو

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ