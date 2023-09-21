بلجيكا تدرس تزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16.. تفاصيل

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن بلاده تدرس إمداد أوكرانيا بطائراتها المقاتلة من طراز إف-16.

وتستبدل بلجيكا طائراتها من طراز إف- 16 بأخرى من طراز إف- 35.

وذكرت وزارة الدفاع في وقت سابق، أنّ طائرات إف- 16 قديمة جدًا بحيث لا يمكن لأوكرانيا استخدامها في المعركة، غير أن ألكسندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي قال إنها قد لا تزال مفيدة، على سبيل المثال في تدريب الطيارين، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقال «دي كرو»، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: «طلبت من وزارة الدفاع معرفة ماهية الاستخدامات الممكنة لطائراتنا من طراز إف- 16 في أوكرانيا.. نحن بحاجة إلى دراسة جميع الخيارات».

وقالت النرويج والدنمارك وهولندا في الأشهر القليلة الماضية، إنها ستزود أوكرانيا بطائرات إف- 16 بمجرد أن تصبح قواتها الجوية جاهزة على استخدامها.

