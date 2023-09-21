عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة الانتخابات الباكستانية تكشف عن موعد إجراء الاستخقاق المقبل

صدى البلد

أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية ، اليوم الخميس، أن إسلام أباد ستجري الانتخابات الوطنية في الأسبوع الأخير من يناير 2024، بدلا من نوفمبر من هذا العام.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في نوفمبر، لكنها تأجلت لأسبوعين بسبب إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وفقا لتعداد جديد، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن القائمة النهائية للدوائر الانتخابية الجديدة ستكون جاهزة وستنشر بحلول 30 نوفمبر المقبل، وستصوت البلاد في أواخر يناير بعد عملية تستغرق 54 يوما تتضمن تقديم أوراق الترشيح والطعون والحملات الانتخابية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات بعد أن يكمل البرلمان المنتهية ولايته مدته خمس سنوات في أغسطس. 

وتم تشكيل حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات.

إجراء الانتخابات الانتخابية الإخبارية الحملات الانتخابية الدوائر الانتخابية القائمة النهائية الباكستانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

أحداث مثيرة في الأهلي| سر ظهور سيد عبدالحفيظ.. و"خناقة" الشناوي ومنعم تتحول إلى وصلة “هزار”

بشرى سارة.. موعد صرف زيادة الأجور رسميا

ترشيحاتنا

التثبيت أم رفع محدود.. ماذا سيقرر البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة والشهادات؟

البورصة تربح 14 مليار جنيه في ختام تعاملات نهاية الأسبوع

الجيش الأوكراني يعلن استهداف قاعدة جوية روسية في القرم

بولندا تتخلى عن أوكرانيا.. وارسو: نسلم كييف الأسلحة المتفق عليها مسبقا

سعر أغلى سيارات BMW في مصر

نصائح أمين الإفتاء للمواظبة على الأذكار يوميا.. اتبعها تكن في معية الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ صادم.. سعر فستان كارمن سليمان يثير الجدل| شاهد

من أجل الوصول لعمله.. رجل يمرعلى 600 تمساح يوميا بهذا البلد| شاهد

بعد وفاة أب لطفلين.. دعوى قضائية ضد جوجل بسبب خرائطها في أمريكا

أثارت ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد صور حفل زفاف طفلة مسلسل «الكبير أوي»

فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ