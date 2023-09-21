لجنة الانتخابات الباكستانية تكشف عن موعد إجراء الاستخقاق المقبل

أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية ، اليوم الخميس، أن إسلام أباد ستجري الانتخابات الوطنية في الأسبوع الأخير من يناير 2024، بدلا من نوفمبر من هذا العام.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في نوفمبر، لكنها تأجلت لأسبوعين بسبب إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وفقا لتعداد جديد، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن القائمة النهائية للدوائر الانتخابية الجديدة ستكون جاهزة وستنشر بحلول 30 نوفمبر المقبل، وستصوت البلاد في أواخر يناير بعد عملية تستغرق 54 يوما تتضمن تقديم أوراق الترشيح والطعون والحملات الانتخابية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات بعد أن يكمل البرلمان المنتهية ولايته مدته خمس سنوات في أغسطس.

وتم تشكيل حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات.