نقيب الفلاحين: القطاع الزراعي يشهد نهضة كبيرة في عهد السيسي

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الريف المصري أول مشروع في مصر ساهم في تنمية الرقعة الزراعية والقطاع بأكمله وكان بداية طيبة، أعقبها العديد من المشروعات العملاقة من بينها مشروع توشكى والدلتا الجديدة.

وأضاف حسين أبو صدام في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك تيسيرات كبيرة جدا وغير مسبوقة لكل فلاحي ومزارعي مشروع الـ1.5 مليون فدان والذي يعد من أضخم المشروعات في مصر.

ودعا نقيب الفلاحين، المزارعين الراغبين في شراء الأراضي التوجه إلى شركة الريف المصري أو المحافظة والاستفادة بالتيسيرات الممنوحة لهم ولتقنين أوضاعهم القانونية، لافتا إلى أن المشروع تتوافر به جميع عوامل النجاح من الآبار والكهرباء والطرق.

