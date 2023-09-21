تركيا تكشف حقيقة ضلوعها في عملية أذربيجان بإقليم كارباخ

قال مسؤول في وزارة الدفاع التركية، مساء الخميس، إن تركيا تستخدم "جميع الوسائل"، بما في ذلك التدريب، وتحديث الجيش، لدعم حليفتها الوثيقة أذربيجان، لكنها لم تضطلع بدور مباشر في عملية باكو العسكرية في إقليم ناجورنو كارباخ.

وشنت أذربيجان هجومًا خاطفًا لاستعادة السيطرة على إقليم قرة باغ الانفصالي، يوم الثلاثاء، وأعلنت، لاحقًا، وقفًا لإطلاق النار سيجري بموجبه نزع السلاح من انفصاليي عرقية الأرمن الذين سيطروا على معظم أجزاء الإقليم منذ تسعينيات القرن الماضي. والإقليم معترف به دوليًا على أنه جزء من أذربيجان.

وأعلنت تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي، يوم الأربعاء، دعمها العلني لباكو في "خطواتها للحفاظ على وحدة أراضيها"، لكن لم يتضح ما إذا كانت أنقرة قد اضطلعت بأي دور فعال في العملية العسكرية التي استمرت 24 ساعة.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية للصحفيين، الخميس: "كانت عملية جيش أذربيجان فحسب، لم تتدخل تركيا بشكل مباشر".

وأردف المسؤول: "تعاون تركيا مع أذربيجان في التدريب العسكري، وتحديث الجيش، مستمر منذ وقت طويل، ونجاح جيش أذربيجان في أحدث عملية يُظهر بوضوح المستوى الذي وصل إليه".

وتابع أن مركزًا تركيًا روسيًا مشتركًا للمراقبة لا يزال يعمل، ويبلغ بأي حالة انتهاك لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن تركيا، التي تربطها صلات لغوية وثقافية واقتصادية مع أذربيجان، تدعم جهود باكو ويريفان لبناء علاقات سلمية.