عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية أذربيجان: نحرص على تعزيز الروابط مع الدول العربية

أبو الغيط ووزير خارجية
أبو الغيط ووزير خارجية أذربيجان

التقى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في نيويورك بالسيد جيهون بيراموف وزير خارجية أذربيجان وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة (78) للجمعية العامة بالأمم المتحدة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الوزير الأذربيجاني استعرض آخر تطورات أزمة إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع ارمينيا، حيث قدم شرحاً للوضع العسكري هناك، وللمبادرات التي تطرحها بلاده لتحقيق السلام. 

وبدوره أعرب الأمين العام عن أسفه حيال استمرار التصعيد في هذه المنطقة، مشيراً إلى أهمية الحوار السياسي لتحقيق حل مستدام لهذه الأزمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول بحث العلاقات العربية الآذرية، خاصة في ضوء الأبعاد التاريخية العميقة لهذه العلاقات، حيث أعرب الوزير الأذري  من جانبه عن حرص بلاده على تعزيز الروابط مع كافة دول العالم العربي في المرحلة القادمة، على مختلف الأصعدة السياسية والتجارية والثقافية.

الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العالم العربى العلاقات العربية جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

تدخل لفسخه.. ميدو يكشف تفاصيل عقد كارثي بين الزمالك وزد

تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن زلزال ضخم قادم.. فيديو

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

العالم الهولندي يثير الجدل عن زلازل جديدة.. ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة؟

أمين عام الناتو: انضمام أوكرانيا للحلف مستبعد

رمضان وتوريه على الدكة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري

لمست الممنوع.. المتهم بابتزاز فتاة: فيديوهاتها العارية علي السرير برضاها

تحقيق ضد زالوجني.. استجواب قائد الجيش الأوكراني بسبب فقدان منطقتي خيرسون وزابوريجيا

لأول مرة .. المستشار الألماني يدلي بتصريحات حادة عن بوتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير

علا غانم تستعرض جمالها بلوك جديد

طبيبة بيطرية تكشف سر البقرة المبروكة

انطوائي أم اجتماعي؟.. ما تراه أولا في صورة الوهم البصري يكشف لك

فيديو

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ