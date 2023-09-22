في مباراة بينج بونج.. الملكة البريطانية كاميلا تواجه قرينة الرئيس الفرنسي| فيديو

لعبت كل من الملكة كاميلا قرينة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، بريجيت ماكرون وزوجة الرئيس الفرنسي، مباراة تنس الطاولة "بينج بونج" أمام بعضهن بالعاصمة باريس.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الملكة كاميلا ذات الـ 76 عاما وسيدة فرنسا الأولى ذات الـ 70 عاما أظهرتا قوتهما التنافسية خلال زيارتهما لصالة ألعاب رياضية في باريس.

وتواجهت كاميلا وبريجيت للحظات في تنس الطاولة، وبدتا مثل "صديقتين مقربتين"، حسب ما أظهره مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع في المواقع الاجتماعية.

وذكر موقع "بي إف إم تي في" المحلي، في تعليق ، أن "فرنسا فازت بالمباراة بعد أن واجهت الملكة كاميلا صعوبات في الإرسال".

ووصل الملك تشارلز وزوجته إلى باريس، أول أمس الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام بهدف طي صفحة سنوات من التوتر منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

والملك تشارلز حريص على السير على خطى والدته الملكة إليزابيث، حيث أشار إلى ما كانت تكنه إليزابيث من محبة عميقة لفرنسا.