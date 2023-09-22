عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دايما في أمن واستقرار.. رانيا فريد شوقي تهنئ السعودية باليوم الوطني

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

نشرت الصفحة الرسمية لـ"عرب وود"، تسجيلا صوتيا للفنانة رانيا فريد شوقي، وهى تهنئ السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقالت رانيا فريد شوقي: "كل عام والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بكل خير وسلام وأمان.. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العيد الوطني، ودايمًا يا رب في أمن وأمان واستقرار وتقدم وازدهار.. ربنا يحفظكم".

آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي هو مسلسل «المداح 3» الذي شارك فى ماراثون رمضان الماضي، ودارت أحداثه حول الشيخ صابر، الذي يعالج الناس بالقرآن، ويرزق بولد، ولكن يتم التشكيك في ولده من أبناء الجن، ثم تتسارع الأحداث.

المسلسل كان من بطولة النجم حمادة هلال، وكلا من بسمة ماهر، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان، عمرو رمزي، محمد عز، إﺧﺮاﺝ أحمد سمير فرج، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال. 

صاحب الوردة

وسبق أن صرحت الفنانة رانيا فريد شوقي، بأنها ما زالت تستكمل البروفات الخاصة بـ مسرحية صاحب الوردة، على خشبة المسرح القومي،تمهيدا لانطلاق العروض الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة عروض بيت المسرح لعام 2023.

وأشارت إلى أن مسرحية صاحب الوردة، تعد حالة فنية رائعة، ممتلئة بالروحانيات والوعي، حيث تقدم استلهاما جديدا لشخصية "الحلاج" الخالدة؛ لنرى كيف يُحيي الحب، النفوس، وكيف يعبر المظلومون وقساة القلوب وعتاة الإجرام، عبر سفينة الحب إلى النهاية. 

رانيا فريد شوقي السعودية اليوم الوطني السعودي اعمال رانيا فريد شوقي الفنانة رانيا فريد شوقي اخبار رانيا فريد شوقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"اهدى يا بني هنعيط"| حكاية جملة اشعلت “خناقة” الزمالك وبيراميدز.. وشيكابالا والشناوي وجها لوجه

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال أيام| تفاصيل

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

بعد خناقة ماتش امبارح | نبأ صادم للاعبي الزمالك وبيراميدز

موضوعات متعلقة

ولادي أصحابها.. هالة صدقي تشيد بصداقة شيريهان

بشرى لـ طارق الشناوي: لازم تراعي بتقول إيه عن الستات

رباب ممتاز عن ارتباطها بطليق غادة عبدالرازق: منقدرش نقول عليه حب

شكرا يا دكتورة عليا.. سلمى أبو ضيف تمازح غادة عبد الرازق

الملتقى الخامس لأفلام المحاولة يفتتح فعالياته بفيلم من باراجواي الأحد المقبل

بعد أزمته الأخيرة.. طليق علا غانم: استحالة أتجوز من الوسط الفني

اتقي الله .. طليق علا غانم يوجه لها رسالة

نيللي كريم تحسم الجدل بِشأن خلافها مع العدل جروب

ترشيحاتنا

غزة تحت القصف .. الجيش الإسرائيلي يشن غارة عنيفة على القطاع

روح صوّرها عريانة عشان نفضحها وأخلّص ابني من جوازها| شيطان فاطمة دمّرها

قرود التجارب مات..هل يخدع ايلون ماسك البشرية بوهم زراعة شريحة في الدماغ؟

إصابة 26 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال شرق غزة

فيتو جديد.. الرئاسة الفلسطينية ترد على نتيناهو بشأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل

خلّفتيها من حرام يبقى نبيعها ونستفيد بفلوسها |ميدان رمسيس يكتب نهاية جريمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تظهر في مرحلة مبكرة.. احذر: علامة على الوجه تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس

برتقالي اللون.. إلهام شاهين تثير ضجة بفستانها في الغردقة| شاهد

دراسة صادمة | الرجال عرضة للإصابة بأمراض القلب في هذه الحالة

تنبيه مهم.. التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لهذه الفئات

فيديو

فادي خفاجة يكسر صمته ويرد على منتقدي فيديو تيك توك البذيء.. فيديوجراف

بريطانيا تلقي القبض على جاسوسة روسيا الحسناء.. فيديوجراف

هدايا الرئيس.. 3 زيادات بالمرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

خناقة الزمالك وبيراميدز.. من بدأ بالشتيمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ