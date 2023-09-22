دايما في أمن واستقرار.. رانيا فريد شوقي تهنئ السعودية باليوم الوطني

نشرت الصفحة الرسمية لـ"عرب وود"، تسجيلا صوتيا للفنانة رانيا فريد شوقي، وهى تهنئ السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وقالت رانيا فريد شوقي: "كل عام والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بكل خير وسلام وأمان.. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العيد الوطني، ودايمًا يا رب في أمن وأمان واستقرار وتقدم وازدهار.. ربنا يحفظكم".

آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي هو مسلسل «المداح 3» الذي شارك فى ماراثون رمضان الماضي، ودارت أحداثه حول الشيخ صابر، الذي يعالج الناس بالقرآن، ويرزق بولد، ولكن يتم التشكيك في ولده من أبناء الجن، ثم تتسارع الأحداث.

المسلسل كان من بطولة النجم حمادة هلال، وكلا من بسمة ماهر، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان، عمرو رمزي، محمد عز، إﺧﺮاﺝ أحمد سمير فرج، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال.

صاحب الوردة

وسبق أن صرحت الفنانة رانيا فريد شوقي، بأنها ما زالت تستكمل البروفات الخاصة بـ مسرحية صاحب الوردة، على خشبة المسرح القومي،تمهيدا لانطلاق العروض الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة عروض بيت المسرح لعام 2023.

وأشارت إلى أن مسرحية صاحب الوردة، تعد حالة فنية رائعة، ممتلئة بالروحانيات والوعي، حيث تقدم استلهاما جديدا لشخصية "الحلاج" الخالدة؛ لنرى كيف يُحيي الحب، النفوس، وكيف يعبر المظلومون وقساة القلوب وعتاة الإجرام، عبر سفينة الحب إلى النهاية.