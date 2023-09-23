شروط قانون تنمية البحيرات لإعفاء مراكب البحث العلمي من الترخيص

حدد قانون تنمية البحيرات ضوابط لإعفاء المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (43) على أن يعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والجهات المعنية بالثروة المائية وفقا للضوابط والشروط والإجراءات الآتية:

- تقديم شهادة بملكية المركب لجهة البحث العلمية أو الجهة المعنية بالثروة المائية.

- اقتصار النشاط على البحث العلمي فقط.

- تبادل المعلومات ونتائج الأبحاث العلمية والتطبيقية مع الجهات العلمية المنفذة للبحث.

- التنسيق مع الفنيين بالجهاز خلال القيام بالبحث.

الإجراءات:

- إخطار الجهاز بخطة العمل والمنطقة المراد البحث فيها.

- التقدم للجهات المعنية للحصول على التصاريح الأمنية اللازمة.



ونصت المادة مادة (44)، على انه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا.



قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي وافق عليها البرلمان الحالي، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي بهدف حماية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث.