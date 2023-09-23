عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بدء فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد "الأستاذ" محمد حسنين هيكل .. تفاصيل

صدى البلد

بدأت مساء اليوم السبت، بمسرح المتحف القومي للحضارة فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، وحفل تسليم جائزة الصحافة العربية بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، و خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد كبير من الإعلاميين وكبار الصحفيين والسفراء والشخصيات العامة.

وقد بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة رئيسة مجلس أمناء (مؤسسة هيكل) هدايت هيكل، ثم عرض فيلم تسجيلي حول سيرة محمد حسنين هيكل.

txt

في مئوية هيكل.. أول تحقيقاته حول فتيات الليل ودخول عالمهم كيف نجح في الأمر؟

txt

سكينة فؤاد وسامي سليمان ومدحت منير ضمن الفائزين بجوائز التميز من اتحاد الكتاب

بدأت الاحتفالية  بحضور نخبة من رجال الفكر والسياسة منهم الخبير الاقتصادي  منير فخري عبد النور و الأديب يوسف القعيد و الايب محمد السلماوي والفنانة يسرا والاعلاميين منى الشاذلي ولميس الحديدي وشريف عامر ومصطفى بكري   وحضور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق وإيناس عبد الدايم ونقيب الصحفيين خالد البلشي ومحمد محمد فائق وزير الإرشاد القومي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وفريدة الشوباشي و حضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

657761B2-55F8-4607-8A2D-7BBAA7AC4A4F
657761B2-55F8-4607-8A2D-7BBAA7AC4A4F
92F8FA6E-A7CA-4F04-A984-4007CD16DA72
92F8FA6E-A7CA-4F04-A984-4007CD16DA72
656BB3B5-C53C-4E23-98DE-506F2944970C
656BB3B5-C53C-4E23-98DE-506F2944970C
45F5A5D3-E331-48A9-8801-587D9E6F3FCC
45F5A5D3-E331-48A9-8801-587D9E6F3FCC
9DC1F950-5AFC-41CA-B4AA-0748ABC166DF
9DC1F950-5AFC-41CA-B4AA-0748ABC166DF
0123061E-37AD-4173-BCB8-B6F707B4EB2F
0123061E-37AD-4173-BCB8-B6F707B4EB2F
C326FA2D-AE9F-4990-B2AA-1A158CC617CB
C326FA2D-AE9F-4990-B2AA-1A158CC617CB
9CCFB5D5-8B0D-41FF-A60B-F5CB65091820
9CCFB5D5-8B0D-41FF-A60B-F5CB65091820
هيكل الدكتورة نيفين القباج الراحل جمال عبد الناصر الصحافة العربية الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل المستشار عدلى منصور المتحف القومي للحضارة خالد البلشي نقيب الصحفيين جائزة الصحافة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مطار الدمام الدولي .. اعرف السبب

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

لا كهربا ولا مياه.. السدود الإثيوبية تهدد أفريقيا بطوفان ضخم| كشف حساب

VAR ورطني.. مفاجأة مدوية في تقرير حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

إلحق.. هوندا سيفيك بـ 130 ألف جنيه فقط

تحذير عام | سحب رخصة القيادة 3 أشهر في هذه الحالة

تسرب مياه مالحة في نهر المسيسبي وإعلان الطوارئ بمدينة أمريكية

شكري: مصر تؤكد حتمية الانسحاب الفوري وغير المشروط لكل القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا

شكري: نجحنا خلال COP 27 في حشد التوافق الدولي لتحقيق العدالة المناخية

بعد مبابي .. ترتيب مصطفى محمد بالدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدسات لاصقة.. ياسمين صبري تثير إعجاب جمهورها في أحدث إطلالة

عبدالله أبو ضيف وأحمد رجب يفوزان بجائزة هيكل للصحافة العربية ..تفاصيل

بدء فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد "الأستاذ" محمد حسنين هيكل .. تفاصيل

أبيض X أبيض.. مي حلمي تثير جدلا بإطلالة أنيقة وجريئة

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ