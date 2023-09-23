بدء فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد "الأستاذ" محمد حسنين هيكل .. تفاصيل

بدأت مساء اليوم السبت، بمسرح المتحف القومي للحضارة فعاليات الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، وحفل تسليم جائزة الصحافة العربية بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، و خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد كبير من الإعلاميين وكبار الصحفيين والسفراء والشخصيات العامة.

وقد بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة رئيسة مجلس أمناء (مؤسسة هيكل) هدايت هيكل، ثم عرض فيلم تسجيلي حول سيرة محمد حسنين هيكل.

بدأت الاحتفالية بحضور نخبة من رجال الفكر والسياسة منهم الخبير الاقتصادي منير فخري عبد النور و الأديب يوسف القعيد و الايب محمد السلماوي والفنانة يسرا والاعلاميين منى الشاذلي ولميس الحديدي وشريف عامر ومصطفى بكري وحضور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق وإيناس عبد الدايم ونقيب الصحفيين خالد البلشي ومحمد محمد فائق وزير الإرشاد القومي في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وفريدة الشوباشي و حضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

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