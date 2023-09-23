سكينة فؤاد وسامي سليمان ومدحت منير ضمن الفائزين بجوائز التميز من اتحاد الكتاب

أعلن مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس النقابة والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، أسماء الفائزين بجوائز التميز لهذا العام 2023.

وتم منح جائزة التميز فى مجال شعر الفصحى للدكتور جمال مرسي، وفى شعر العامية للشاعر مدحت منير.

ومنحت جائزة التميز فى السرد الروائي والقصصي للكاتبة الصحفية سكينة فؤاد ورجب سعد السيد.

ومجال النقد تم منح جائزة التميز للدكتور سامي سليمان وللدكتور حمدي الجابري.

وكان الاتحاد اعتمد اليوم أسماء الفائزين الاتحاد في مجالات الشعر والسرد والنقد، وأدب الأطفال، والترجمة:

أولا جوائز الاتحاد:

1 - جائزة شعر الفصحى:

فاز بالجائزة الشاعر أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته أحمد نناوي عن ديوان "عودة الأثر الغائب."

2 - جائزة شعر العامية:

فاز بالجائزة الشاعر خالد عاطف أبوالعزم عن ديوان "ألتو ساكس".

3 - جائزة النقد الأدبي:

فازت بالجائزة الناقدة د. عزة شبل عن كتابها "خطاب الجمهور من الشفافية إلى الرقمية".

4 - جائزة السرد:

أ - الرواية: فازت بالجائزة الروائية ضحى عاصي عن رواية " غيوم فرنسية".

ب - القصة: فاز بالجائزة القاص فؤاد مرسي عن المجموعة القصصية "فراغ أبيض ".

5 - جائزة الترجمة:

فاز كل من د. جمال عبد الناصر عن كتابه "فوق الأحزان"، وشرقاوي حافظ عن كتابه "الرواية التاريخية".

6 - جائزة أدب الاطفال واليافعين:

فاز بالجائزة عبد الله محمد مرشدي عن كتابه "اليد التي تدلت من السماء".

ثانيا: الجائزة التشجيعية للكتاب من ذوي الهمم:

فازت في مسابقة الشعر الشاعرة شادية حفظي عن ديوان "لست امرأة للوقت"، وفازت في مسابقة السرد الكاتبة عبير التميمي عن رواية "سانجانا". وحجبت جائزة مسابقة النقد لعدم تقدم أحد .

ثالثا: الجوائز الخاصة

1 - جائزة عبد الغفار مكاوي في القصة:

فازت بالجائزة القاصة شروق إلهامي عن المجموعة القصصية "كوبري المنيل"

2 - جائزة محمد سلماوي للنص المسرحي:

فازت بالجائزة الكاتبة رشا الحسيني عن مسرحيتها الشعرية "محاكمة كيوبيد".

3 - جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد:

فاز بالجائزة أحمد راشد البطل عن المجموعة القصصية " عيال زيزف.

4 - جائزة نوال مهنى للشعر الفصيح:

فاز بالجائزة الشاعر عبد الناصر عبد المولى عن ديوان "جرار النور".

5 - جائزة يوسف أبورية في الرواية:

فاز بالجائزة الروائي أحمد محمد عبده عن روايته "من جراب الكنغر".

6 - جوائز أدب البادية:

فاز بجائزة السرد، الروائي عبد الستار حتيتة عن رواية "شمس الحصادين". وفاز بجائزة الشعر، الشاعرة والإذاعية د. احلام أبو نوارة عن ديوان "بوح الصحراء". وحجبت جائزة النقد ضمن جوائز أدب البادية لأنه لم يتقدم إليها أحد.

7 - وتم حجب الجوائز التالية لعدم تقدمِ أحدٍ لها وهي :

أ - جائزة حسن البنداري في نقد القصة القصيرة .

ب- جائزة فؤاد دوارة في النقد المسرحي .

ج - جائزة عمرو دوارة في النقد الدرامي والمسرحي .

د - جائزة أحمد فضل شبلول لأدب الأطفال .