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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هربرت جورج ويلز.. تحققت تنبؤاته في عام 2000 بكتابه "توقعات".. تفاصيل مدهشة

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى ميلاد هربرت جورج ويلز، أحد مؤسسي أدب الخيال العلمي، نستذكر إرثه الذي اشتهر به خلال حياته من خلال رواياته، استمرت شهرته بعد وفاته بسبب كتابه "توقعات" الذي نشر في عام 1901. 

 

قدم ويلز في هذا الكتاب مجموعة من التنبؤات بوضع العالم في عام 2000، على الرغم من رحيله قبل هذا العام بـ 54 عامًا، فهل تحققت فعلا تلك التنبؤات؟

تنبؤات هربرت جورج ويلز

وفعلا، تمكن الكاتب البريطاني هربرت جورج ويلز من التنبؤ ببعض الأمور التي حدثت في الواقع، تنبأ بتطور السيارات والقطارات، مما أدى إلى زيادة الهجرة من المدن إلى الضواحي، كما توقع تحرر العلاقات الجنسية من القيود الاجتماعية، وفشل العسكرية الألمانية وظهور الاتحاد الأوروبي. روايته "أول رجال على سطح القمر" كانت تنبؤًا بأساليب ريادة الفضاء ومع ذلك، فشل ويلز في بعض توقعاته، مثل فشله في التنبؤ بنجاح الغواصات واستحالة تحقيق الطيران قبل خمسينيات القرن العشرين.

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هربرت جورج ويلز، الذي ولد في 21 سبتمبر 1866، كتب العديد من الأعمال الإبداعية في مجال الرواية والقصص القصيرة. من بين أبرز أعماله روايته الأولى التي نشرها في عام 1895 تحت عنوان "آلة الزمن" والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين القراء. في عام 1896، نشر روايته الثانية بعنوان "جزيرة الدكتور مورو" التي تتحدث عن عالم مجنون يحوّل الحيوانات إلى كائنات بشرية. وفي عام 1897، نشر كتابًا يحمل عنوان "الرجل الخفي" والذي يتناول قصة عالم ينجح في إخفاء نفسه. كما نشر كتابًا بعنوان "حرب العوالم" في عام 1898، والذي يصف غزو كائنات من المريخ للأرض.

هربرت جورج ويلز أدب الخيال العلمي الخيال العلمي القصص القصيرة الكاتب البريطاني

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