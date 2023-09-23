جاليري الزمالك يفتتح معرض "لحن النور" لـ عماد إبراهيم.. اعرف موعده

يستعد جاليري الزمالك، لتقديم معرض "لحن.. النور" للفنان عماد إبراهيم، وذلك يوم الأحد 24 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساء، بحضور لفيف من الشخصيات الفنية.

وقال جاليري الزمالك في بيانه "يسجل على الأبيض بعضًا من حكايات البشر العابرين في حياتنا، أولئك الذين يجيدون فعل الهدم من أجل البناء، والذين يخرجون من ظلام الحياة وقسوتها إلى النور بطاقة الصمود والاستمرار والعطاء، وحين حمل القلم الجاف الأسود بين يديه، لم يكن الفنان عماد إبراهيم يتخيل أن يطلق هذا الوسيط الجديد عليه - إذ لم يسبق وأن وظف القلم الجاف بأعماله الفنية من قبل، هذا القدر من التعبير لاسيما وقد اعتاد رسم أعماله الشبيهة بالفحم.

وأوضح بيان جاليري الزمالك، "حكايات عمال البناء والتشطيبات الذين جاءوا إلى بيته لإجراء بعض التجديدات، صوت هدم الجدران، ذلك الغبار الذي غلفهم بالكامل ليخرجوا منه بملامح جديدة، يتماهون من خلالها مع الجدران التي يهدمونها، يتحولون لتماثيل حجرية تنبض بتفاصيل الحياة، كلها أشياء تداخلت في مخيلة الفنان، مع صوت الأقلام التي حملها بين يديه، تنساب بقوة التعبير على المسطح الأبيض، وبصوت يشبه صوت المنشار، الذي يمتزج مع صوت أم كلثوم الذي يتسلل إلى أذنه، فالعمال لا يجيدون عملهم دون الاستماع إليها