شكري : متمسكون بتوسيع التمثيل فى مجلس الأمن الدولي

قال سامح شكرى وزير الخارجية: "متمسكون بتوسيع التمثيل فى" مجلس الأمن، ونحن بحاجة لاستعادة الثقة فى الأدوات الاقتصادية للاقتصاد العالمى".



وأضاف أنه يجب أن تتضافر الجهود الدولية لإصلاح الهيكل المالي العالمى وتطوير أنظمة التمويل، ويجب دعم الدول النامية من خلال وسائل تمويلية ميسرة ومبتكرة، ويجب اتخاذ خطوات فورية لمنع أزمة الديون العالمية للاقتصادات النامية.

ولفت إلى أن مصر عملت فى إطار الأمم المتحدة على إرساء مبادئ السلم والأمن العالمى.

واستطرد قائلا "معنيون بالانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، لافتا إلي أن العالم ليس علي المسار المطلوب للتعامل مع تحديات المناخ".

وأضاف إنه لا أمن ولا استقرار لمنطقة دون سواها، ومعنيون بالأمن والاستقرار العالمى.



وزير الخارجية: مصر تضطلع بتعزيز الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن الأزمة الأوكرانية إثبات لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون الآخرين مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول وليس الأطراف ذات التأثير أو التأثر المباشر فحسب.

وأوضح شكري خلال كلمته بالجمعية العامة جلسة الأمم المتحدة، عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تحركت بفاعلية في إطار محيطها العربي والإفريقي من خلال تشكيل مجموعة الاتصال العربي والمشاركة في المبادرة القادة الأفارقة لوقف نزيف الدماء والبحث عن تسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.



وتابع شكري: « كشفت تجربة منظومة العمل الدولي متعددة الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية عن خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على الصعيد العالمي وكانت القمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اكتراث لحقوق وطموحات الملايين من الشعوب والمجتمعات

