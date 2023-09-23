بعد أزمتها الأخيرة.. حضور علا غانم مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة

حرصت الفنانة علا غانم على حضور مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة فى دورته الأولى الذى أنطلق منذ قليل.



مهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة

ومهرجان الشرق والغرب لأفلام المرأة يعمل على تشجيع دور المرأة في المجتمع ، ويحرص على تكريم الأفلام التى ساهمت فى ذلك ، وأنطلق المهرجان اليوم منذ قليل فى إحدى الفنادق الكبري فى القاهرة.

أزمة علا غانم الأخيرة



وتعرضت علا غانم مؤخرا لأزمة بينها وبين طليقها منذ أن صرحت علا بتعرضها للضرب المبرح والطرد من منزلها على يد بلطجية أستعان بهما زوجها السابق ، وقالت علا غانم، انها تعرضت لهجوم عنيف من قبل بلطجية مما أدى أنها رفعت دعوى خلع ضده

قد كتبت منشور فور تعرضها للضرب والعنف ، لطلب الاستغاثة من المركز القومي ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام.



وعلقت قائلا: "استغاثة للمركز القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض للمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل أغيثوني".