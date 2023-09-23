وزير الخارجية السعودي: سباق التسلح النووي يهدد أمن واستقرار أي منطقة

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في أي منطقة إلا من خلال تجنب الدخول في سباق لامتلاك الأسلحة النووية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت في نيويورك.

وأكد ضرورة أن يكون التعاون والتشاور بديلا عن التسابق لامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن السعودية تؤكد ضرورة السعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب السباق لامتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية.

وفيما يتعلق بالصراع في السودان، قال الأمير فيصل إن بلاده قلقة من التصعيد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مؤكدًا "نبذل مع الولايات المتحدة جهودا لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات".

وأشار إلى أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن السعودية "ترفض أي إجراءات أحادية تخالف القوانين الدولية وتقوض جهود السلام الإقليمية".

وشدد الأمير فيصل على أن التوصل إلى حل للأزمة في سوريا "يسهم في استقرار المنطقة والعالم".