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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يشارك تمارين صباحية في أحدث ظهور| شاهد

أحمد حسام ميدو نجم
أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق

شارك أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، فيديو عبر حسابه الشخصي على منصة أكس.

وظهر ميدو اثناء اداء تمارين رياضية من حديقة منزله، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه. 

من جانب آخر، أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن قوة مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي تتمثل في أنه مدرب كلاسيكي.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “الأهلي منذ بداية المباراة ظهر في حالة تركيز أكبر، كانت لديهم خبرات أكبر، والأهلي لديه ميزة هي أن مارسيل كولر لديه عمق في قائمة اللاعبين، ويستطيع إراحة اللاعبين”.

ميدو يتغزل في كولر

وأضاف: “خبرة كولر تتمثل في أنه بعث برسالة للاعبيه أن الفريق ليس لديه مباراة، هو يريد الفوز بجميع المباريات، وفي نفس الوقت مع استمرار سياسة التدوير، وهنا تظهر ثقة المدرب في جميع اللاعبين”.

وتابع: “لا يصح أن يبدأ المدرب مباراته باستبعاد 5 لاعبين أساسيين، هذا لا يمكن فعله مع الفرق الكبيرة”.

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