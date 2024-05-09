عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل النسخة الثانية من أكبر معرض عقاري بمشاركة كبار المطورين في مصر

صدى البلد

يستمر المعرض العقاري The Address Property Show  حتى 11 مايو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك بمشاركة كبار المطورين العقاريين في مصر. 

تأتي هذه النسخة بعد النجاح الذي حققه المعرض في نسخته الأولى التي انطلقت في عام 2023، حيث جذب المعرض آلاف من الزائرين على مدار أربعة أيام، وحقق مبيعات بأكثر من 4 مليارات جنيه.

يقدم المعرض في نسخته الثانية تجربة استثنائية وسهلة للزوار، حيث يوجد مدخل محدد ومخرج محدد للمعرض لضمان تنظيم فعال وسلس يتيح سهولة الانتقال بين جميع المطورين المشاركين بشكل شامل يوفر تجربة مريحة تلبي احتياجات الزوار المتنوعة واهتماماتهم وتطلعاتهم.

ويتسم المعرض بالتنوع في الشركات العقارية والمنتجات التي تلبى جميع احتياجات العملاء، حيث يمكن للمشترين الاستفادة من المزايا والعروض الحصرية الخاصة بالمعرض، كما يسمح للمطورين بتوسيع قاعدة عملائهم.

وتعليقا على انطلاق المعرض، صرح مصطفى بدر، رئيس مجلس إدارة The Address Investments : "يعد العقار الوسيلة الأفضل لكل من يبحث عن الاستثمار الآمن، كما نتوقع إقبالا كبيرا من الزوار في نسختنا الجديدة من المعرض لعام 2024". 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

شبانة يفجرها: تأجيل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

إمام عاشور يعلق على عودة غزل المحلة للدوري الممتاز

لأول مرة| بايدن يهدد إسرائيل .. ويخشى من نفاد الصبر المصري

ترشيحاتنا

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من هذه الظاهرة

أسعار الذهب اليوم الخميس 9 مايو 2024..وهذه قيمة عيار 21|فيديو

شوبير يحذر الأهلي من الخداع بهذا الأمر قبل النهائي الافريقي.. تفاصيل

زعيم المعارضة الإسرائيلي يطالب بطرد بن غفير من حكومة الاحتلال

عروض خليجية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن تجديد الأهلي عقد علي معلول

أسعار التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد والأوراق والشروط المطلوبة .. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم قضائي.. من هو المتهم بتزييف نسبة المشاهدات على المنصات الرقمية؟

خليكى زى ياسمين عبد العزيز.. إتيكيت التعامل مع الرجل بعد الانفصال

قراراتها محسوبة وطموحها عالٍ.. 7 صفات لامرأة برج الجدي تعكسها ياسمين عبدالعزيز

نشرة المرأة والصحة| إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها.. 5 طرق سحرية لمنع رائحة الفم الكريهة| تفاصيل

فيديو

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-