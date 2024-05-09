تفاصيل النسخة الثانية من أكبر معرض عقاري بمشاركة كبار المطورين في مصر

يستمر المعرض العقاري The Address Property Show حتى 11 مايو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك بمشاركة كبار المطورين العقاريين في مصر.

تأتي هذه النسخة بعد النجاح الذي حققه المعرض في نسخته الأولى التي انطلقت في عام 2023، حيث جذب المعرض آلاف من الزائرين على مدار أربعة أيام، وحقق مبيعات بأكثر من 4 مليارات جنيه.

يقدم المعرض في نسخته الثانية تجربة استثنائية وسهلة للزوار، حيث يوجد مدخل محدد ومخرج محدد للمعرض لضمان تنظيم فعال وسلس يتيح سهولة الانتقال بين جميع المطورين المشاركين بشكل شامل يوفر تجربة مريحة تلبي احتياجات الزوار المتنوعة واهتماماتهم وتطلعاتهم.

ويتسم المعرض بالتنوع في الشركات العقارية والمنتجات التي تلبى جميع احتياجات العملاء، حيث يمكن للمشترين الاستفادة من المزايا والعروض الحصرية الخاصة بالمعرض، كما يسمح للمطورين بتوسيع قاعدة عملائهم.

وتعليقا على انطلاق المعرض، صرح مصطفى بدر، رئيس مجلس إدارة The Address Investments : "يعد العقار الوسيلة الأفضل لكل من يبحث عن الاستثمار الآمن، كما نتوقع إقبالا كبيرا من الزوار في نسختنا الجديدة من المعرض لعام 2024".