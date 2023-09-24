مع تقلبات الجو.. احترسي من أعراض نزلات البرد لدى الأطفال| نصائح للعلاج

هناك عدة طرق طبيعية يمكن استخدامها للتخفيف من أعراض نزلات البرد لدى الأطفال.

سنتعرض لكم من خلال السطور التالية بعض النصائح التي قد تساعد فى علاج نزلات البرد لدى الأطفال بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. التأكد من راحة الطفل: يحتاج الطفل إلى الراحة والاسترخاء خلال فترة المرض. قد تحتاج إلى زيادة فترات الراحة والنوم للمساعدة في تعافيه.

2. توفير السوائل الدافئة: يجب التأكد من تناول الطفل للكثير من السوائل الدافئة مثل الماء والشاي الدافئ أو الحساء. قد يساعد ذلك في ترطيب الجهاز التنفسي وتخفيف الاحتقان.

3. استخدام المرطبات: يمكن استخدام المرطبات أو جهاز الترطيب في غرفة النوم لترطيب الهواء وتخفيف الاحتقان الذي يمكن أن يصاحب نزلات البرد.

4. الإبقاء على الأنف نظيفًا: يمكن استخدام محلول ملحي ملحق بالأنف لتنظيف المخاط وتخفيف الاحتقان. يمكنك استشارة طبيب الأطفال للحصول على توجيهات حول كيفية استخدامه بشكل صحيح.

5. التهوية الجيدة: تأكد من تهوية الغرفة بشكل جيد لتجنب تراكم الجراثيم والعوامل المسببة للحساسية. قم بفتح النوافذ لبضع دقائق يوميًا لتدفق الهواء النقي.

6. الغذاء الصحي: يجب تقديم وجبات غذائية صحية ومتوازنة لتعزيز جهاز المناعة لدى الطفل. قد يكون من الصعب على الأطفال الشهية أثناء نزلات البرد، لذلك حاول تقديم الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن بشكل مبتكر وشهي.

مع ذلك، يجب عليك دائمًا استشارة طبيب الأطفال قبل تطبيق أي طرق علاجية للأطفال، خاصة إذا كان الطفل يعاني من أعراض شديدة أو إذا كان هناك أعراض أخرى مثل الحمى المرتفعة أو صعوبة في التنفس.