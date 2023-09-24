الشامي: أحمد عبد الرؤوف مشروع مدرب مميز.. ونمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين

علَقَ مصطفى محمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة على الفوز الذي حققه الفريق أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز ، والتي فاز فيها الفريق بثنائية نظيفة حملت توقيع عبده سمانة و حسام أشرف ، على ستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر .

وقال الشامي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، على قناة "TeN" :" أحمد عبد الرؤوف مشروع مدرب مميز ومستقبل كبير للتدريب في الكرة المصرية ، وأتواصل دائماً مع الجهاز المعاون للوقوف على احتياجات الفريق

وأوضح : حققنا فوزاً هاماً في الجولة الأولى على حساب المقاولون العرب الذي يملك جهازاً فنياً مميزاً بقيادة شوقي غريب ، وهو فوز هام سيعطي دفعة قوية للاعبين في المباريات القادمة بدءاً من مواجهة سموحة الثلاثاء المقبل" .

وأضاف : "بلدية المحلة يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ، مزيج بين أصحاب إنجاز الصعود ، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين الجدد مثل ماجد هاني ، حسام أشرف ، طارق علاء ، عبد الناصر دي ماريا ، فيبو حكيم ، وغيرهم من اللاعبين ".