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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كانت تعتبره ابنها.. محمد العدل ينفي علاقة أحمد عصام بشقيقته ريم

صدى البلد

نفى المنتج محمد العدل، وجود علاقة قرابة بين الفنان الراحل أحمد عصام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب محمد العدل: البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، توفى أصغر عضو في مسرحية شارلي إثر حادث أليم، والذي كان كل العاملين يعتبرونه ابنا لهم.. كتبت ريم العدل تنعى رحيله وحدث لبس في نقل المعنى حيث اعتبر البعض أنه ابنها حقيقة.. وليس بالمجاز، ربنا يصبر أهله وكل أعضاء فرقة المسرحية.. وأشكر كل من اتصل بي جزعا للاستفسار، رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

وأعلنت الاستايلست ريم العدل عن وفاة الفنان الشاب أحمد عصام أحد أبطال مسرحية تشارلي تشابلن بشكل مفاجىء، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وكتبت ريم العدل عبر حسابها على فيس بوك ؛"أخدت قلبي معاك يا حبيب قلب امك

ربنا يرحمك يغفرلك و يثبتك عند السؤال و يجعلك من اهل الجنة يا حبيب قلبي.. هتوحشني قوي ربنا يرحمك و يصبرني علي فراقك يا حبيبي"٠

 

وكانت آخر أعمال ريم العدل مشاركتها في مسلسل السفاح والذي حقق نجاحا كبيرا.

ريم العدل

حرصت الاستايلست ريم العدل، على الدفاع عن مسلسل “أزمة منتصف العمر”.

 

وكتبت ريم العدل، من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك": “أنا أكاد أجزم أن ٨٠٪؜ من الناس اللي بتقول ان المسلسل ضد قيم وأخلاق المجتمع.. ماعندهمش شاهد و سارقين وصلة.. احتراما طبعا للأخلاق دي”.

 

بينما قام الفنان كريم فهمي، بإعادة نشر المنشور من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” أيضاً.

 

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