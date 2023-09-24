مضخة تعمل بالطاقة الشمسية في عمليات الري.. باحثة بمهعد الهندسة الزراعية تكشف التفاصيل

أكدت الدكتورة مي مطاوع، باحثة بمهعد الهندسة الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أنه تم العمل على مشروع لإنتاج مضخة تعمل بالطاقة الشمسية، عن طريق شركة هندية، تحت إشراف وزير الزراعة



وقالت مي مطاوع، خلال لقاء لها لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أنه يتم عمل إختبارات على المضخة، مؤكدة أن معهد بحوث الهندسة الزراعية سيعمل على وضع تقييمات إذا كانت صالحة للإستخدام في عمليات الزراعة أم لا.

عملية الري بالغمر

وتابعت أنه يتم إستخدام المضخة التي تعمل بالطاقة الشمسية، في عمليات الري، سواء في عملية الري بالغمر أو الري بالتنقيط.