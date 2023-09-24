أنا مسلمة بالوراثة ومخترتش.. لقاء الخميسي تثير الجدل حول ديانتها: بتعاقبوني ليه!|فيديوجراف

كشفت لقاء الخميسي عن أسرار بخصوص حياتها الشخصية واعتناقها الإسلام وعلاقتها بوالدها المتوفي، خلال استضافتها في برنامج “in deep” مع الإعلامي تامر شلتوت.

وقالت "انا مصرية بالوراثة ومسلمة بالوراثة واخدت دين أبويا، ومتسالتش أنا عايزة أبقى إيه".

كما تطرقت للحديث عن والدها الراحل وقالت لقاء: "بابا كان الراجل الأول والأخير في حياتي، كان راجل مختلف، وهو كان صوتي الداخلي بكلمه لحد دلوقتي وبيرد عليّ، بكلمه كل يوم وبقوله الحاجات الحلوة والوحشة".

وتحدثت عن علاقاتها السابقة قبل زواجها، قائلة: "دخلت في علاقات فاشلة، واتعلمت منها إن مش كل اللي أنت عايزه هتاخده، هتاخد الراجل اللي تتكيف معاه، لكن مش هتقدر تلاقي شخص راسمه في خيالك".

وأضافت عن علاقتها بزوجها حارس المرمى المصري محمد عبدالمنصف ، وقالت: "عبدالمنصف مش شبهي خالص، مافيش حاجة شبه بعض فيها غير إننا إحنا الاتنين طيبين".



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