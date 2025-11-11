استعدادا لعرضه في رمضان.. التفاصيل الكاملة لمسلسل جدي وجدتي

أكد المنتج أمجد السوسي بأن التحضيرات النهائية لانطلاق تصوير المسلسل السعودي «جدي وجدتي» تسير بوتيرة متقدمة داخل استديوهات الحصن وعدد من المواقع المميزة في المملكة، استعدادًا لعرض العمل خلال شهر رمضان المقبل.

وأكد السوسي أن المسلسل، يمثل خطوة نوعية في مسار الدراما العربية الحديثة، لما يحمله من مضامين إنسانية وتربوية موجهة للأسرة والطفل، وذلك في إطار يجمع بين الترفيه والفكر.

وأضاف أن الشركة تسعى من خلال هذا العمل إلى تقديم نموذج سعودي عربي متكامل يبرز المستوى التقني والإبداعي الذي وصلت إليه الصناعة الدرامية في المملكة.

وأشاد السوسي بالدعم الكبير الذي تقدمه الجهات الرسمية والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية لتسهيل عمليات الإنتاج، معتبرًا ذلك أحد أسرار ازدهار المشهد الفني في السنوات الأخيرة، مضيفًا أن هذه التسهيلات خلقت بيئة خصبة للمبدعين العرب لتقديم أعمال راقية ومؤثرة.

والعمل من بطولة، الفنان تركي اليوسف، فيما يتولى الإخراج المخرج الفنلندي غطفان غنّوم، ويشارك في الأداء الدرامي عدد من الدمى الشهيرة والشخصيات الجديدة، في مقدمتها «لبيب»، الذي يرمز للذكاء الاصطناعي الحديث.