استدعاء رجب نبيل وكريم الدبيس وحسام حسن للانضمام إلى معسكر المنتخب في كأس العرب

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك فى بطولة كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، استدعاء رجب نبيل وكريم الدبيس من نادي سيراميكا كيلوباترا، وحسام حسن من نادي موردن سبورت، للانضمام إلي معسكر المنتخب المقام حالياً، بدلاً من لاعبي بيراميدز.



وكتب الاعلامي أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"استدعاء الثلاثي رجب نبيل وكريم الدبيس وحسام حسن للانضمام إلى معسكر المنتخب المشارك في كأس العرب".



ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتفاقمت الأزمة بعدما شن المدير الفني حلمي طولان هجومًا حادًا على رابطة الأندية المصرية، متهمًا إياها بـ"عدم احترام المنتخب الوطني"، وملّحًا على أنه يفكر في تقديم استقالته إذا استمر التجاهل لبرنامج إعداد المنتخب.

وقال طولان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "قدمت برنامج إعداد كامل تمت الموافقة عليه، لكن الرابطة تجاهلته تمامًا عند إعلان جدول الدوري الجديد دون مراعاة معسكر المنتخب. المفروض أن المنتخبات هي الأساس لأنها تمثل مصر، لكن للأسف الاهتمام كله بالأندية ومصالحها الخاصة".