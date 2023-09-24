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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري طب نفسي ينتقد مقترح برلمانية بعودة الضرب في المدارس

نبيل القط
نبيل القط

انتقد  نبيل القط استشاري الطب النفسي مقترح النائبة أمال عبد الحميد بعودة إقرار العصا  كأسلوب  عقاب في المدارس بحجة تدهور سلوكيات الطالب المصري   قائلاً : "  اللي عندهم مرض نفسي وهم كبار وغير قابل للعلاج بيكون تعرضوا للضرب وهم صغيرين.


موضحاً أن كثير من المدرسين في الماضي كانوا يمارسون العنف ضد الطالب حتى يجبره على أخذ دروس في السناتر قائلاً : "  بعض العنف كان بيمارس علينا عشان نأخذ دروس خصوصية.


لافتاً في مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON  إلى أن مصر  منعت العقاب البدني سنة 1998، والمطالبة بعودة الضرب بالعصا عودة للوراء ولا يمكن أخذ النموذج التعليمي الأمريكي كنموذج ينطبق على التعليم المصري.


وطالب القط  النائبة آمال عبدالحميد بتشكيل لجنة لدراسة المشاكل الموجودة في المدارس للوصول لحل قائلاً : "  عشان نوصل لحلول مش ناخد حلول من العصور القديمة لازم نشتغل صح  .

الطب النفسي المدارس نبيل القط الإعلامية لميس الحديدي كلمة أخيرة الضرب بالعصا

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