محافظ شمال سيناء يكشف أماكن الثروة التعدينية بأرض الفيروز

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الأراضي الزراعية التي يتم زراعتها في شمال سيناء 3 أنواع، لافتا إلى أن من ضمن هذه الأراضي أرض ترعة السلام بمساحة 275 ألف فدان.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج 'على مسئوليتي'، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 150 ألف فدن يتم رزاعتها بالآبار في وسط سيناء، لافتا إلى وجود 750 ألف فدان مساحة مزروعة حاليا ومستهدف زراعتها في شمال سيناء.

وتابع محافظ شمال سيناء، أن الثروة التعدينية في شمال سيناء ذات جدوى اقتصادية وترتكز في وسط سيناء، موضحا أن الثورة التعدينية مستمرة للمستقبل ونحافظ عليها.

وشدد المحافظ، على أن محافظة شمال سيناء ينتظرها مستقبلا باهرا، مشيرا إلى أن زيارات الرئيس السيسي والمسئولين في الدولة إلى شمال سيناء بمثابة رسالة للعالم بأن شمال سيناء آمنة تماما.

كما أكد محافظ شمال سيناء، أن الدولة لا تبخل عن أهالي سيناء بأي شئ، موجها الشكر إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط لتعاونه الشديد.