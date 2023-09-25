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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل شباب الدقهلية تشهد نهائي بطولة الجمهورية للتنس الأرضي بنادي جزيرة الورد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، نهائي بطولة الجمهورية للتنس الأرضي للناشئين تحت 18 سنة، والتي تنظمها منطقة شرق الدلتا للتنس الأرضي بالمنصورة على ملاعب نادي جزيرة الورد الرياضي.

 

ومن جانبه أكد النائب طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي، أن بطولة الجمهورية للتنس الأرضي أن نادي جزيرة الورد الرياضي يشرف دائما باستضافة وتنظيم البطولات الدولية والمحلية على ملاعب نادي جزيرة الورد الرياضي، كما رحب بالسادة الحضور الكريم فى الحفل الختامي لنهائي بطولة الجمهورية للتنس الأرضى تحت 18 سنة.

 

يذكر أن بطولة الجمهورية للتنس الأرضى تحت 18سنة والمقامة على ملاعب نادي جزيرة الورد الرياضي تقام برعاية نك تنمية الصادرات، وتنظيم من منطقة شرق الدلتا للتنس الأرضى، وإشراف النائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الإدارة، واللواء سامي الجندي رئيس منطقة شرق الدلتا للتنس الأرضى، والمحاسب محمد نصر أمين الصندوق، والأعضاء  حامد ابو العز، والأستاذ محمد الشوبكي، والعقيد احمد الجندي.

 

وحضر نهائي البطولة عددا من  أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالدقهلية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس الأرضي وأعضاء مجلس إدارة نادى جزيرة الورد ومنطقة شرق الدلتا للتنس الأرضي برئاسة اللواء سامي الجندي والعديد من المهتمين باللعبة.

جاء تكريم اللاعبين الفائزين فتيات وشباب، بحضور النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس نادي جزيرة الورد، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والمحاسب إبراهيم الجمل المدير التنفيذي بالنادي، والمشرف العام علي البطولة، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

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الاتحاد المصرى للتنس الشباب والرياضة بالدقهلية بطولة الجمهورية للتنس مجلس النواب والشيوخ وزارة الشباب والرياضة ب وكيل وزارة الشباب والرياضة وكيل الشباب نادي جزيرة الورد بالمنصورة

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