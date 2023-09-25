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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محمد عبد الكريم مساعداً لوزير التجارة لشئون التنمية الصناعية

صدى البلد

أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً بتعيين المهندس محمد عبد الكريم مساعداً للوزير لشئون التنمية الصناعية بديوان عام الوزارة لمدة عام على أن تحدد مهامه بقرار وزاري يصدر في هذا الصدد.

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كما أصدر الوزير قراراً بتكليف الدكتورة ناهد يوسف عبده- القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للخدمات والتنمية الصناعية- بتيسير أعمال رئيس الهيئة لمدة شهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين تعيين رئيس مجلس الإدارة.

وقال الوزير إن القراران يستهدفان ضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية في أروقة وهيئات الوزارة، بما يسهم في تحقيق خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وفي مقدمتها ملف التنمية الصناعية.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصناعة والتجارة المهندس محمد عبد الكريم المهندس أحمد سمير رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

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