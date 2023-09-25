تغذية مدينة العريش بـ 60 ألف متر مكعب يوميا بالمياه المحلاه

أكد اللواء أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، ان محطة تحلية المياه العملاقه بالكيلو 17 التى تعمل حاليآ بطاقة 100 الف متر مكعب كمرحلة أولى لتغذي مدينة العريش بنحو 60 الف متر مكعب يوميا ، كما يتم تغذية خط ال 1000 ، وخط 700 العريش بحوالى 40 الف متر مكعب من مياة النيل.

وقال شوشة، إنه تم إدخال 4 محطات تحلية مياه خطة الصيانة الدورية ، لرفع كفاءتها ، خاصة وأن لها 10 سنوات تعمل منذ انشائها .

رؤية مستقبلية:



وأضاف المحافظ، أن المحافظة كان لديها رؤية مستقبلية بشأن الاحتفاظ بخطي ال1000 و700 لخدمة مدينة العريش لتغطية الأحياء بالعاصمة مع وجود التوسعات المستقبلية، حيث سيتم استكمال محطة تحلية المياه العملاقه لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 300الف متر مكعب يوميا.

وناشد اللواء شوشة، المواطنين بضرورة الحفاظ على المياة خاصة المهدرة فى الشوارع والتى تسبب ضرارا كبيرا على كل الأصعدة.

ولفت إلى أنه تم إزالة كافة التراكمات من مخلفات الأعمال حول غرف تصريف مياه الأمطا بمدينة العريش مع عمل عملية تسليك لكافة المواسير الناقلة لمياة الامطار استعدادا لاستقبال موسم الشتاء القادم.