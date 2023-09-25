بحضور الرئيس السيسي.. فيلم قصير عن البنك الآسيوي خلال اجتماعات شرم الشيخ

قال نائب رئيس البنك الأسيوي للإستثمار فى البنية التحتية: “أعرب عن سروري لإفتتاح الإجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار، ونحن نعرب عن سعادتنا لإنضمام الرئيس السيسي اليوم، منتهزا الفرصة للتعبير عن عظيم شكرنا لحكومة مصر”.

وأضاف خلال كلمته اليوم: “نعرب عن تقدير عميق لهذا الدعم الرائع الذى تقدمه حكومة مصر وشعبها فى إستضافة الإجتماع خلال هذه الجلسة، و نود أن نضم عددا من عظماء المتحدثين، ونعرب عن إمتنانا أن الرئيس السيسي سوف يكون معنا بكلماته أثناء الجلسة النقاشية”.

وعرض نائب رئيس البنك الأسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، فيديو قصيرا عن بنك الاستثمار فى البنية التحتية.