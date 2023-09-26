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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

منال الصيفي: علاقة الراحل أشرف مصيلحي بزهرة العلا كأم بابنها

الفنان الراحل أشرف
الفنان الراحل أشرف مصيلحي

كشفت المخرجة منال الصيفي، علاقة زوجها الراحل  الفنان أشرف مصليحي، بوالدتها الفنانة القديرة زهرة العلا، قائلة : "كانت علاقة  أم بغبنها كانت تحبه جداً وتقديره، وتنصحني دائماً بإخترامه وعدم التسبب في غضبه والاهتمام به ". 

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وأضافت منال الصيفي، في حوار مع الاعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، أن زوجها كان يحب والدتها، وعندما توفي والدها المخرج حسن الصيفي أصر اشرف مصليحي على الانتقال لمنزل أكبر  لتتمكن الراحلة زهرة العلا من الاقامة معهم وأقمت  معهم عشر سنوات كانت سعيدة جداً  به. 
وتابعت منال الصيفي، أن :"عندما توفيت والدتي  أشرف حزن عليها جداً وكان منهاراً وبكرى كثيراً وأنا الي كنت بقويه على تحمل رحيلها أكتر مني، وامي عاشت معانا   وحبت أشرف جداً ودلعها دلع السنين".

وعن أهم الجوانب التي تعلمتها من الراحلة والدتها الفنانة زهرة العلا، قالت :"تعلمت منها إزاي أكون ملتزمة  وأحافظ على بيتي  وجوزي وأولادي  وإحترام الزوج والعيلة ". 
كاشفة أنها تحب كافة أعمال والدتها  فيما عداً فيلم دعاء الكروان  فهي تقدره إخراجياً لكنها لاتحبه ككقصة وأنه يسبب لها الاكتئاب  منذ طفولتها قائلة : " الفيلم عملي إكتئاب وكنت صغيرة وكنت بخاف عليها تموت مكنتش مدركة اوي للي بيحصل  عشان كده مش بحبه   "

مستطردة : بحب كل افلامها  بالاخص  أنا وبناتي   والوسادة الخالية و  أنا فخورة أني بنتها وبحب أسمع سيرتها مافيش حاجة تضايق في أدوارها "

وعن جمال والدتها قالت : “ جمال أمي كان رائع وكان مضايقني أني مش شبهها طول الوقت، و مقارنة بشقيقتي أمل، وكنت بضايق اني مش واخدة جمالها ولما كنت أقول لاشرف و  يقلي متزعليش أنتي أحلى   كمداعبة لي”.
 

منال الصيفي أشرف مصيلحي لميس الحديدي زهرة العلا اخبار التوك شو

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