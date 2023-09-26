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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرجة منال الصيفي تكشف أصعب لحظات مرض زوجها الفنان أشرف مصيلحي

الفنان الراحل أشرف
الفنان الراحل أشرف مصيلحي

كشفت المخرجة منال الصيفي، عن أصعب اللحظات  خلال رحلة مرض زوجها الفنان أشرف مصيلحي، مشيرة إلى أن على أنها تحملت مرضه على مدار ثلاث سنوات.

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بالفيديو | إغماء المخرجة منال الصيفي خلال عزاء زوجها الفنان أشرف مصيلحي

وقالت منال الصيفي، في حوار مع الاعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الاثنين، أن : "لحظة إخباري بالمرض وعندما أخبرني الاطباء مرتين  ببدء العد التنازلي لرحيله مع تدهور حالته، وأحد الاطباء مع تدهور حالته قال لها عندما سالته  ليه كل الاشعات دي قلي عاوزين نطمن   ممكن تفرق في حياته 8 اشهر  ".

ووجهت المخرجة منال الصيفي، رسالة له قائلة : "  شكرا أنك أكرمتنا وسترتنا وخلتنا مش محتاجين  لحد وأنك كبرت الولاد وربتهم كده  وأنا هكمل رسالتك زي مانت عايز  وشكرا أنك ماتقلتش علينا بكل التعب ده ".

وكشفت المخرجة منال الصيفي، انها في لحظات شدة المرض تمنت أن يخفف الله عنه   برحيله قائلة : كنت كل يوم في مرضه أقرأ سوةرة ياسين وفي لحظات مرضه الاخيرة قلت يارب  كفاية عليه كده تعب أوي ". 
واكملت منال الصيفي، أن :"مهما عملت علشانه أنا مقدمتش حاجه زي الي قدمه بويا  وأمي الي عاشت معانا عشر سنوات بعد رحيل والدي الي شاله برضه في وقت مرضه". 

منال الصيفي أشرف مصيلحي لميس الحديدي اخبار التوك شو اخبار التوك شو اليو

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