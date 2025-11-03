قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لا أنفي شن عمليات برية في فنزويلا.. وأيام مادورو معدودة
بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة
منة جلال: الحالة الصحية لأحمد الحلواني سيئة ويحتاج للدعاء
أسعار الحديد اليوم الإثنين 3-11-2025 محليا وعالميا
الرئيس الكولومبي: أخشى من اغتيالي بعد العقوبات الأمريكية
صدام مرتقب بين مانشستر سيتي وليفربول والمنتخب بسبب محمد صلاح ومرموش
5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها
هيونداي تكشف عن نسختها الكهربائية إليكسيو.. وهذا سعرها عالميًا
ناصر منسي بعد استبعاده من مباراة طلائع الجيش: حسبي الله ونعم الوكيل
ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا ومنحناها فرصة للبقاء.. والشرع سيأتي للبيت الأبيض
ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية
ساندي لصدى البلد: فخورة بإخراج حماة الوطن باحتفالية المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حالة الطقس فىدي أسوان اليوم 3-11-2025

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد عبد الفتاح

تشهد محافظة أسوان اليوم الأثنين الموافق 3/11/2025 طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، ومع شروق الشمس وازدياد سطوعها بشكل تدريجى ، بدأت درجات الحرارة في الارتفاع خاصة خلال ساعات الظهيرة.

ويُلاحظ تغير ملحوظ في حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي، مما يشير إلى بداية تحسن واضح في الأجواء مع دخول فصل الخريف، ومع ذلك لا تزال درجات الحرارة تسجل ارتفاعًا نسبيًا خلال فترة الظهيرة.

وفيما يلي نعرض الحالة الجوية بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حيث تلاحظ استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، مائل الحرارة على أغلب الانحاء وحار على جنوب الصعيد. 

حالة الطقس 

وفقًا للتنبؤات الجوية، تبدأ درجات الحرارة صباحًا مُعتدلة، إذ تسجّل في الساعة السابعة نحو 22 إلى 23 درجة مئوية تقريبًا، وتتصاعد تدريجيًا خلال النهار. وبحلول الظهيرة والعصر، تصل الحرارة إلى ذروتها، حيث من المتوقع أن تصل إلى ما بين 37 و38 درجة مئوية تقريبًا، مع سماء صافية وأشعة شديدة الشمس.

وتختلف طبيعة أسوان نظراً لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب في درجة الحرارة عن المحافظات الأخرى، حيث إنه بعد فترة الظهيرة تكون الأجواء مرتفعة الحرارة بشكل ملحوظ جداً، وتكون هناك نسبة رطوبة يشعر بها المارة في الشوارع، ما يسهم في عدم تواجد الأهالي خلال الظهيرة بالشوارع إلا في حالة الضرورة.

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب يبدأ الطقس في التحسن التدريجي بشكل جيد للغاية، ويشعر بها تحديدًا في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للزراعات، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة بشكل مميز.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 32درجة، والصغرى 22 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة بعد الظهيرة حتى تصل إلى 34درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 24% والرياح 14كم/ س.

وسجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وتستمر بعد ارتفاع درجة الحرارة في فترة الظهيرة عند 33 درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 25% والرياح 13 كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ32درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 30% والرياح 16كم/ س. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

مصرع شاب في المنوفية

ابن المنوفية.. مصرع مبرمج شاب مؤسس تطبيق دوائي

ترشيحاتنا

لاسلكيًا

فرنسا تطلق أول طريق في العالم يشحن السيارات الكهربائية لاسلكيا أثناء السير

Google Pixel Buds 2a

مراجعة احترافية لسماعة Google Pixel Buds 2a: تجربة صوتية متوازنة في رحلة جوية

كيا اكسيد

كيا اكسيد 2025 كسر الزيرو.. اعرف سعرها في سوق المستعمل

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد