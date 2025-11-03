قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزير عاشور يستعرض في اليونسكو مسارين جديدين بمنظومة التعليم العالي
100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
خبير تربوي يكشف أسباب تمسك التعليم بتطبيق نظام التقييمات المستمرة في المدارس
رفقة ابنته.. محمد صلاح في أحدث ظهور عبر إنستجرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية الإيرانية: إسرائيل تمثل تهديدا كبيرا في المنطقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلنت الخارجية الإيرانية، أن إسرائيل تمثل تهديدا كبيرا في المنطقة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن بلدان المنطقة بحاجة إلى اتفاقيات مشتركة لضمان أمنها.

ولفتت الخارجية الإيرانية، أن برنامج إيران النووي كان ولا يزال سلمي.

 من ناحية أخرى أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، عن ثقته بأنه انطلاقا من الروابط التاريخية والقيم المشتركة بين إيران والجزائر، وبالاستفادة الكاملة من الإمكانات المتاحة، سيشهد الجانبان مزيدا من التوسع في العلاقات بما يخدم مصالح شعبيهما.


جاء ذلك في رسالة وجهها بيزشكيان إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لبدء ثورة التحرير الجزائرية وعيدها الوطني، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية اليوم الأحد.


وأضاف الرئيس الإيراني -في رسالته- أن الروح المناهضة للاستعمار والسعي نحو الاستقلال، وشجاعة الشعب الجزائري وقادته خلال عقود من النضال ضد الاستعمار، لطالما كانت مصدر إلهام للشعوب والقادة الساعين إلى الحرية في جميع أنحاء العالم.

 

الخارجية الإيرانية إسرائيل برنامج إيران النووي إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

ترشيحاتنا

ذوي الإعاقة

إيمان كريم: ذوو الإعاقة طرف فاعل في الحياة السياسية.. وهذا نصيبهم من المقاعد بمجلس النواب

الصرف الصحي

إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة بالقانون

صورة تعبيرية

القانون يكفل للمسنين حياة كريمة ورعاية متكاملة في مختلف المجالات

بالصور

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد