الخارجية الإيرانية: إسرائيل تمثل تهديدا كبيرا في المنطقة

أعلنت الخارجية الإيرانية، أن إسرائيل تمثل تهديدا كبيرا في المنطقة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى أن بلدان المنطقة بحاجة إلى اتفاقيات مشتركة لضمان أمنها.

ولفتت الخارجية الإيرانية، أن برنامج إيران النووي كان ولا يزال سلمي.

من ناحية أخرى أعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، عن ثقته بأنه انطلاقا من الروابط التاريخية والقيم المشتركة بين إيران والجزائر، وبالاستفادة الكاملة من الإمكانات المتاحة، سيشهد الجانبان مزيدا من التوسع في العلاقات بما يخدم مصالح شعبيهما.



جاء ذلك في رسالة وجهها بيزشكيان إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لبدء ثورة التحرير الجزائرية وعيدها الوطني، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية اليوم الأحد.



وأضاف الرئيس الإيراني -في رسالته- أن الروح المناهضة للاستعمار والسعي نحو الاستقلال، وشجاعة الشعب الجزائري وقادته خلال عقود من النضال ضد الاستعمار، لطالما كانت مصدر إلهام للشعوب والقادة الساعين إلى الحرية في جميع أنحاء العالم.



