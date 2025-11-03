قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ القليوبية يوجه بتركيب إضاءة "ليد"لإبراز المظهر الجمالي لسلم كهربائي ببنها

السلم الكهربائي
السلم الكهربائي
إبراهيم الهواري

​وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، شركة كير المسؤولة عن أعمال صيانة السلم الكهربائي بمنطقة وابور الثلج بمدينة بنها، بضرورة تركيب لمبات إضاءة من نوع "ليد" على السلم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة المتواصل على ضمان سلامة وأمان المواطنين أثناء استخدامهم للسلم، فضلاً عن تحسين المظهر الجمالي للمنشأة، وعلي الفور تم بالفعل تركيب هذه اللمبات وتشغيلها، مما أدى إلى إضاءة السلم بشكل كامل، ليساهم ذلك في توفير رؤية أوضح وأكثر أماناً للمستخدمين وذلك في اطار حرص المحافظة علي تقديم افضل الخدمات للمواطنين والعمل علي راحتهم .

وكانت محافظة القليوبية قد وقعت بروتوكول تعاون مع شركة "كير للمقاولات والصيانة" لتشغيل وصيانة أربعة سلالم كهربائية متحركة من ماركة "كوني" بمنطقة وابور الثلج بمدينة بنها.
ويهدف البروتوكول إلى الاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة للشركة في مجالات التشغيل والحراسة والصيانة الدورية، لضمان استدامة عمل السلالم بكفاءة عالية على مدار الساعة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الإنشائي.
وأكدت المحافظة أن البروتوكول يتضمن جدولًا زمنيًا دقيقًا لتنفيذ خطة الصيانة الدورية المنتظمة، بما يضمن سلامة وكفاءة تشغيل السلالم، مع مراعاة فترات الذروة التي تشهد كثافة في حركة العبور.
كما تم تحديد فترات فصل قصيرة تمكّن فرق الصيانة من تنفيذ الفحص الوقائي السريع دون تعطيل الخدمة، تحقيقًا لأعلى مستويات الأمان والراحة لمستخدمي السلالم.
وفي هذا السياق، خصص مجلس مدينة بنها رقمًا ساخنًا لتلقي أي إخطارات أو شكاوى تتعلق بخدمة التشغيل والصيانة على الرقم (📞 01282853131)، وذلك لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة أي أعطال محتملة في أسرع وقت ممكن، بما يحقق رضا المواطنين ويحافظ على كفاءة المنظومة.

