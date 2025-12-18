قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أربعينية الشتاء الباردة.. برودة قاسية تبدأ مبكرًا وتحذيرات عاجلة للمواطنين
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
ترتيب هدافي كأس العرب بعد ثنائية علي علوان في مرمى المغرب
تراجع أشهر سعر عيار ذهب مساء اليوم 18-12-2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
تحطم طائرة أمريكية بولاية كارولاينا الشمالية ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص
عبد الرازق حمد الله يسجل هدف التعادل 2-2 للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أميرة فتحي: منشغلة حاليا بالإنتاج وقررت دعم المواهب الشابة لدخول المجال الفني

أميرة فتحى
أميرة فتحى
تقى الجيزاوي

كشفت الفنانة أميرة فتحى عن انشغالها الفترة الحالية بدعم المواهب الجديدة التى تستحق دخول المجال الفني وتقديم سيتم عن طريق السوشيال ميديا.


وقالت اميرة فتحي على هامش ندوتها بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير ، انها حاليا مبتعدة عن المشاركة في الأعمال الفنية بسبب عدم وجود جيدة بالنسبة لها لذلك تنشغل فى الإنتاج الفنى  بجانب اكتشاف ودعم المواهب الفنية الشابة عبر تقنية "المايكرو دراما" وهى نوع مختلف من الدراما القصيرة المنتشرة فى الصين والعديد من الدول ،  وسيكون التقديم عن طريق أبليكشن مخصص يتم تجهيزه حاليا.

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

وانطلقت يوم الثلاثاء الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والتي ستقام خلال ‏الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الجاري، وسط حضور سينمائي عربي ودولي واسع.

وتكشف الدورة السابعة عن برنامج فني متنوع يعكس ثراء التجارب السينمائية المعاصرة، إذ يشارك بها 54 فيلما قصيرا من مختلف أنحاء العالم، تتنافس جميعها ضمن ست مسابقات رسمية صممت لدعم التعدد الثقافي، وإبراز الأصوات الجديدة، واكتشاف المواهب الواعدة في مجالي السينما العربية والدولية، بالإضافة الى منصة القاهرة للأفلام في دورتها ‏‏الأولى.

وتتنافس الأفلام المشاركة على 12 جائزة رسمية تحمل اسم «البرج الذهبي» و«البرج الفضي»، وهي الجوائز التي يمنحها المهرجان سنويا تقديرا للإبداع الفني والتميز الإخراجي والتقني، عبر مختلف المسابقات المعتمدة.

وتتصدر مسابقة «الفيلم الدولي» البرنامج الرسمي للمهرجان، بمشاركة 13 فيلما قصيرا من دول متعددة، يتنافس صناعها على جائزتي «البرج الذهبي» لأفضل فيلم، و«البرج الفضي» للجنة التحكيم الخاصة، وتضم لجنة تحكيم المسابقة كلا من المنتج والمخرج محمد حفظي، والمخرجة هالة خليل، والنجمة عائشة بن أحمد.

أما مسابقة «الفيلم العربي» فتشهد مشاركة 10 أفلام قصيرة تمثل دول الوطن العربي، وتحكمها لجنة تضم النجمة بسمة، والمخرجة التونسية مريم فرجاني، والمنتج عاطف عبداللطيف، في إطار اهتمام المهرجان بتعزيز الحضور العربي على خريطة السينما القصيرة.

وتولي الدورة السابعة اهتمامًا خاصًا بالسينما الوثائقية من خلال مسابقة «الفيلم التسجيلي»، التي تضم 10 أفلام قصيرة، وتشرف عليها لجنة تحكيم تضم المخرج محمد رشاد، والمخرجة ندى رياض، والمونتيرة هبة عثمان، في تأكيد واضح على دور الفيلم التسجيلي في التعبير عن القضايا الإنسانية والواقع المعاصر.

ويترأس مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة المخرج وحيد صبحي، والفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي مدير المهرجان، بينما يشغل الإعلامي تامر بجاتو منصب ‏‏المدير التنفيذي، إلى جانب الأشراف العام على منصة القاهرة للأفلام في دورتها ‏‏الأولى الناقد السينمائي أحمد المسيري.‏

أميرة فتحى مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير المايكرو دراما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص يوزع رشاوى على الناخبين بكفر الشيخ

المتهمة

القبض على سيدة توزع أموالا فى محيط لجنة انتخابية بالغربية

المتهمين

القبض على 3 أشخاص من أنصار مرشح بالمحلة

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد