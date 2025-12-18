قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق الإعلان الرسمي لمسرحية أم كلثوم.. دايبين في صوت الست

مسرحية أم كلثوم
مسرحية أم كلثوم

لا يزال صدى صوت كوكب الشرق يتردد، حاضرًا بقوة في الوجدان، حاملًا معه سحر زمن الفن الجميل وهيبة الأسطورة التي لا تغيب ومع إطلاق الإعلان الرسمي لمسرحية «أم كلثوم.. دايبين في صوت الست»، تؤكد المسرحية الموسيقية الأضخم أنها ليست مجرد عرض مسرحي، بل تجربة فنية متكاملة نجحت في إعادة إحياء أيقونة الغناء العربي على خشبة المسرح.

المسرحية، التي تُعرض منذ أكتوبر الماضي على مسرح المسرح (موفنبيك أكتوبر) وما زالت مستمرة حتى الآن، حققت نجاحًا جماهيريًا لافتًا، مع نفاد تذاكرها بالكامل لمدة خمسة أسابيع متتالية. 

ويكشف الإعلان الرسمي عن عرض موسيقي استثنائي يمتد لأكثر من ساعتين، يجمع بين الغناء الحي، العروض الراقصة، والإبهار البصري، إلى جانب سرد درامي يغوص في أسرار وتفاصيل شخصية أم كلثوم، إنسانيًا وفنيًا.

مسرحية أم كلثوم 

مسرحية أم كلثوم.. دايبين في صوت الست 

يعد هذا العرض أضخم عمل مسرحي موسيقي يتناول سيرة كوكب الشرق أم كلثوم.  ويظهر البوستر الرسمي كلوحة مرسومة للنصف العلوي من السيدة أم كلثوم بالشكل الذي اعتادت أن تظهر به في حفلاتها، فيما كتب أسفلها أم كلثوم..دايبين في صوت الست بلون ذهبي.

قصة مسرحية أم كلثوم

تتناول المسرحية محطات هامة في حياة أم كلثوم وتأثيرها في حياتها، بالإضافة إلى قصة صعودها من قرية بمحافظة الدقهلية إلى القاهرة وتحولها إلى أهم مغنية في مصر والعالم العربي وذات صيت عالمي.

المسرحية تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبد الواحد، منتج تنفيذي إسراء طاهر، رئيس قسم التسويق آية العدل، منتج فني محمد عادل، ‎مهندس ديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، ‎مدرب أصوات أ.د جيهان الناصر وأ.د ‎إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، مصمم رقصات عمرو باتريك.


ينطلق عرض "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست" من إنتاج اﻟﻌدل ﺟروب ﺳﺗودﯾوز (ﻣدﺣت اﻟﻌدل)، خلال ﺷﮭر أكتوبر الجاري، وذلك ﻋﻠﻰ ﻣﺳرح "المسرح" في فندق ﻣوﻓﻧﺑﯾك ﻣدﯾﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼمي ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎدس ﻣن أﻛﺗوﺑر.

