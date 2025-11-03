أخبار الوادي الجديد| نقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. وانتظام توافد طلاب الثانوية العامة على مقرات المحاضرات العلمية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

اعلنت محافظة الوادى الجديد انه تم اليوم الانتهاء من أعمال نقل رفات الموتى من المقابر القديمة إلى المقابر الجديدة بقرية الجديدة بمركز الداخلة.

وقالت المحافظة انه تم اليوم الانتهاء من أعمال نقل رفات الموتى من المقابر القديمة إلى المقابر الجديدة بقرية الجديدة ، وذلك بعد عمل متواصل استمر لمدة شهرين متتاليين، تم خلاله نقل ما يقرب من 8500 رفات ، وذلك نظرا لتضرر المقابر القديمة من رشح المياه الجوفية .

واكد المحافظة انه تم النقل طبقا لتعاليم الشريعة الاسلامية والاشتراطات الصحية والفنية المتكاملة مضيفة ان الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة قام بمتابعة الاعمال ميدانياً، ومتابعة المراحل الأخيرة من عملية النقل، والاطمئنان على حسن سير الأعمال.

من جانبه وجه رئيس المركر الشكر والتقدير لأهالي قرية الجديدة على تعاونهم وتكاتفهم الكبير لإنجاح هذا العمل الإنساني فى صورة مشرفة تعكس روح التضامن والمسؤولية المجتمعية بين أبناء القرية لافتا بأن هذه الخطوة جاءت نظراً لتضرر المقابر القديمة نتيجة تعرضها لظاهرة رشح المياه الجوفية، الأمر الذي استلزم التدخل للحفاظ على حرمة الموتى وصون كرامتهم.

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام توافد طلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية على مقرات المحاضرات العلمية التي تُنظمها المحافظة بمختلف مراكزها، للعام الثاني على التوالي، وذلك تنفيذًا للمبادرة التعليمية التي أطلقتها المحافظة لدعم الطلاب ورفع مستواهم التحصيلي، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

واشار الدكتور سامى فضل ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى تواصل فعاليات الأسبوع الثاني من المحاضرات وسط إقبال لافت من الطلاب وانتظام واضح داخل القاعات الدراسية التي يشرف عليها نخبة من الخبراء والمعلمين المتخصصين، والتى تهدف إلى تحقيق الاستمرارية في تحسين نواتج التعلم وتكافؤ الفرص عبر منظومة تعليمية منظمة تُعزز من جاهزية الطلاب لخوض امتحانات الثانوية العامة بثقة وكفاءة.

تعرض صغيرين للدغات عقارب، اليوم السبت، بمركزين في محافظة الوادي الجديد وتم نقلهما للمستشفيات لتلقي العلاج.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول صغيرين مصابين بلدغات عقارب سامة لمستشفى الخارجة التخصصي والفرافرة المركزي.

تبين تعرض زياد محمود أحمد، 14 عامًا ومقيم بحي السبط البحري بمدينة الخارجة للدغة عقرب، و

رحمة أحمد السيد، عام و3 أشهر، ومقيمة بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة.

جرى نقل الصغيرين لمستشفى الخارجة التخصصي، والفرافرة المركزي، لتلقي العلاج وحقنهم بالمصل المضاد لسم العقارب ووضعهما تحت الملاحظة الطبية.

يذكر أن العقارب السامه، تنشط في مناطق كثيرة في الوادي الجديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



وقال مدير الصحة بالوادي الجديد إن الوزارة وفرت كميات كبيرة من الأمصال لمحافظة الوادي الجديد، بحيث أصبحت هناك وفرة كبيرة في عددها داخل الوحدات الصحية القروية وجميع المستشفيات بالمراكز والمدن، بحيث إن الأمصال تتوافر بشكل كبير جدًا نظرًا لطبيعة المحافظة الصحراوية، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، مما يعرّض المواطنين لهجمات الزواحف السامة مثل العقارب والثعابين أو ثعبان "الطريشة".

واتخذت وزارة الصحة حزمة إجراءات تزامنًا مع الموجة الحارة، خاصة في المحافظات النائية، تمثلت في تجهيز غرف للاحتباس الحراري، مع توفير الأمصال المضادة لسم العقارب والثعابين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية، ونشر فرق للتوعية بمخاطر التعرض للدغات العقارب والثعابين وطرق الوقاية منها.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد وجه بعدة تكليفات لقطاع الصحة والجهات المعنية، تمثلت في تكثيف عمليات رش المبيدات الحشرية في الأماكن التي تتواجد بها العقارب والثعابين بكثرة، وتنظيف البيوت والأماكن المحيطة بها للتخلص من الأماكن التي تُمكن من اختباء العقارب والثعابين، كما جرى البدء في تنظيم حملات توعية لتعليم السكان كيفية التعامل مع العقارب والثعابين، وأهمية الابتعاد عنها والإبلاغ الفوري عند رؤيتها.

فيما أصدرت الحماية المدنية بالوادي الجديد، بقيادة اللواء مصطفى عبد الحي، التعليمات والإرشادات للمواطنين بسبب موجة الحرارة المرتفعة التي تتعرض لها المحافظة منذ عدة أيام.

تضمنت الإرشادات ما يلي: يجب عدم ترك المواد الغازية والقداحات (الولاعات) والمشروبات الغازية والعطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام داخل السيارات، خاصة في الأيام التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة، وضرورة فتح نوافذ السيارات بشكل بسيط، وعدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية، وعدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية، وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصًا في السفر. كما حذرت من خروج العقارب والثعابين من جحورها بشكل ملحوظ، ودخولها إلى المزارع والبيوت للبحث عن البراد.

كما شددت الحماية المدنية بالوادي الجديد على الإكثار من شرب الماء والسوائل، وعدم تشغيل سخانات الماء، وعدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء، وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة، وخصوصًا في أوقات ذروة الحرارة، والبعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة، وخصوصًا خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 ظهرًا، ووضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات، وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات.