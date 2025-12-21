المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي يوافق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة

وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي اليوم الأحد على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 69 مستوطنة.

ووافق المجلس على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بالاعتراف بـ 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية وتنظيمها.

ويشمل القرار إعادة تأسيس مستوطنتي غانيم وكاديم في شمال الضفة الغربية، وتتوزع المستوطنات على خمسة مجالس إقليمية، هي: متيح بنيامين، والسامرة، وغوش عتصيون، ووادي الأردن، وجبل الخليل.

وبهذا القرار، يرتفع إجمالي عدد المستوطنات التي تم الاعتراف بها خلال فترة تولي سموتريتش منصبه إلى 69 مستوطنة.