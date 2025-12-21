قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر جنوب لبنان
بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي.. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي يوافق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة

فرناس حفظي

وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي اليوم الأحد على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 69 مستوطنة.

ووافق المجلس على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بالاعتراف بـ 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية وتنظيمها.

ويشمل القرار إعادة تأسيس مستوطنتي غانيم وكاديم في شمال الضفة الغربية، وتتوزع المستوطنات على خمسة مجالس إقليمية، هي: متيح بنيامين، والسامرة، وغوش عتصيون، ووادي الأردن، وجبل الخليل.

وبهذا القرار، يرتفع إجمالي عدد المستوطنات التي تم الاعتراف بها خلال فترة تولي سموتريتش منصبه إلى 69 مستوطنة.

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
ندوة تثقيفية
الشباب والرياضة بالشرقية
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
