قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل ناري متوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا
كأس الأمم الإفريقية .. تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الطاقة الإسرائيلي: استعادة جثة آخر رهينة من غزة شرط التقدم للمرحلة الثانية

وزير الطاقة الإسرائيلي
وزير الطاقة الإسرائيلي
فرناس حفظي

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين  ، إن استعادة جثة آخر رهينة من غزة شرط ملزم للتقدم للمرحلة الثانية.

وفي السياق ذاته، أعلن مسؤولون إسرائيليون اليوم الأحد أن القرارات الرئيسية بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تتوقف على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بما في ذلك كيفية ربط نزع سلاح حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي.


ونقلت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية عن المسئولين قولهم إن الحكومة الإسرائيلية تنتظر اجتماعًا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقرر عقده في 29 ديسمبر الجاري في فلوريدا، قبل تحديد كيفية الاستعداد للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووضع الخطوط العريضة لإعادة إعمار غزة.


وكان ممثلون عن الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا قد اجتمعوا في ميامي "لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة والمضي قدماً في التحضيرات للمرحلة الثانية" ، حسبما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في بيان له.


ووفقا للبيان: حققت المرحلة الأولى تقدماً ملحوظاً، شمل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وإعادة جثامين الرهائن، والانسحاب الجزئي للقوات، وخفض حدة الأعمال العدائية.


وبحسب البيان .. ناقشت الأطراف تدابير التكامل الإقليمي، وأعربت عن دعمها لإنشاء وتفعيل مجلس السلام كإدارة انتقالية في غزة في أقرب وقت ممكن فيما أكد الممثلون التزامهم بخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة وحثوا جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها وضبط النفس، والتعاون مع آليات المراقبة.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح بحسب هيئة البث الإسرائيلية بأنه لم يتم التوصل بعد إلى قرار بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة..قائلا : إنه ينتظر لقاءً مرتقبًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمزيد من المناقشات.
 

زير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين غزة استعادة جثة للمرحلة الثانية قطاع غزة اتفاق شرم الشيخ اتفاق ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف للمتدربين الماليزيين: نزلتم في قلوبنا قبل أن تنزلوا بأرضنا

وزير الأوقاف يكرم علماء ماليزيا المشاركين في دورة متخصصة | صور

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك تنظم حفل تقديم إصدارات مشروع “المرجعية الإسلامية في كازاخستان”

جامعة نور مبارك تنظم حفل تقديم إصدارات المرجعية الإسلامية في كازاخستان

وكيل الأزهر يلقي محاضرة لعلماء ماليزيا حول "منهج التعامل مع الشبهات"

وكيل الأزهر يلقي محاضرة لعلماء ماليزيا حول منهج التعامل مع الشبهات

بالصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

سمية الالفي

سمية الألفي تودع عالمنا.. قصة مرض نادر وابتعاد عن الشاشة منذ 2010

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد