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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اللواء محمد الألفي: المشير أبو غزالة حضر بنفسه اختباراتنا في ميدان الرماية

صدى البلد

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن المشير أبو غزاله- رحمه الله-، كان  في ذلك التوقيت، برتبة العميد محمد عبدالحليم أبو غزالة، قائد مدفعية الجيش الثاني الميداني.

وأضاف اللواء محمد زكي الألفي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه تم اختبار المدافع المضادة للدبابات قبل الحرب بأيام، لافتا إلى أنه يكون هناك تخطيط، ثم تدريب، ثم اختبار التخطيط؛ من خلال التدريب العملي، مشيرا إلى أن مرحلة الاختبار تعتبر في غاية الأهمية؛ حتى يطمئن القائد أن قواته تستطيع تنفيذ المهام.

وأكمل: "كنت في سرية المدافع المضادة للدبابات، وقد طلبوا اختبارنا قبل الحرب بأيام بسيطة، لا تتعدى 4 أو 5 أيام، حيث أن جميع المدافع المضادة للدبابات الخاصة باللواء، تصطف في ميدان الرماية، وقد اصطفينا ومعنا ذخائرنا ومدافعنا والأطقم الخاصة بنا كاملة، ونصبنا أشكال الرماية على مسافات مختلفة، والمشير أبو غزالة حضر بفسه اختبارنا في ميدان الرماية، وجلس على كرسي وأمامه طاوله، ومعه شخص بحوزته حقيبة، وورقة وقلم، وكان يسمع أمر الرمي، ويرى الذخيرة، وعندما يصيب الرامي الهدف؛ يذهب المشير أبو غزالة بنفسه؛ ليسلم على حكمدار الطاقم، والرامي، ويحتضنهما، ويصرف مكافأة مالية من الرجل الذي معه الحقيبة. 
 

أبطال أكتوبر extra news الجيش الثاني الميداني الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد المشير أبو غزالة اللواء محمد زكى الألفى

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