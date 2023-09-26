تعليق قوي من هاني حتوت على احتفال النسر لأحمد علاء أمام الزمالك

تحدث الإعلامي هاني حتحوت عن احتفال النسر لـ أحمد علاء، مدافع المقاولون العرب بعد هدفه في الزمالك، ورد شقيقه عليه وتعليق شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون، على الواقعة.



قال هاني حتحوت في برنامج " الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد:" لقطة احتفال أحمد علاء بالنسر غير احترافية ورأيناها تكررت في الدوري الممتاز كثيرًا، لاعبي الأهلي المعارين إلى الجونة كانوا يحتفلوا بالنسر، وخالد قمر بالسهم وغيرهم كثيرون".



أضاف هاني حتحوت:" شوقي غريب أكد في تصريحاته أنه إذا ثبت احتفال أحمد علاء بالهدف برفع شعار ناد آخر سنتخذ إجراء عقابي ضده".



أتم هاني حتحوت:" ربما لا يكون محمود علاء هو من لام شقيقه ودفعه للاعتذار لجماهير الزمالك، ولكن تصريحات شوقي غريب هى من دفعته لاتخاذ هذا التصرف".