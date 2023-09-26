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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد طلبه لعقد جلسة صلح.. علا غانم تصدم طليقها: هعيش حياتي| فيديو

علا غانم وطليقها
علا غانم وطليقها

ردت الفنانة علا غانم على تصريحات طليقها الأخيرة من خلال "صدى البلد"، وطلبه لعقد جلسة صلح بينهما لتصفية أى خلفات سابقة ".


وقالت علا غانم إنها لم تفكر فى عقد جالسات صلح أو تصفية حسابات، وهى فقط منتظرة القانون لاسترجاع كل ما هو سلب منها.


وتابعت علا غانم ، قائلة: “اعتبرت نفسي اتعرضت لحفرة زى بركة الطين لمست بس طرف فستاني بس نضفته وكملت وهكمل حياتي بشكل طبيعي”.

 

تصريحات طليق علا غانم


وقد وجه طليق علا غانم ،رجل الأعمال عبد العزيز حسن رسالة إلى علا غانم من خلال  "صدى البلد" ، قائلا: " اتق الله وأتقي العيش والملح ولازم نقعد مع بعض ونحل أزمتنا بهدوء بضرورة وجود شخص يتكلم بالحق.


قال رجل الأعمال عبد العزيز حسن، زوج علا غانم السابق، إنه بالرغم من حبه للفنانة غانم وحياتهما التى كانت مستقرة، إلا أنها كانت فقط تعتبره سلما لتسلك به الطريق الذى تريده.


وأضاف عبد العزيز حسن، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لم يكن يتوقع الانفصال مطلقًا، ولكن علا غانم كانت بمثابة فنانة بارعة خلال سنوات الزواج، حتى استطاعت أن تجتاز هذا السلم 17 درجة لكى تصل لهدفها معه..

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بداية الأزمة 


وقد بدأت الأزمة بين علا غانم و طليقها منذ أن صرحت علا بتعرضها للضرب المبرح والطرد من منزلها على يد بلطجية استعان بهم زوجها السابق. 


وقالت علا غانم، إنها تعرضت لهجوم عنيف من قبل بلطجية، فرفعت دعوى خلع ضده.  


وأضافت علا غانم فى تصريحات تليفزيونية أن زوجها اقتحم الفيلا بمساعدة مجموعة من الأشخاص، وأنها فوجئت باختفاء هؤلاء الأشخاص  بمجرد وصول الشرطة للمنزل.

 

منشور علا غانم 


يذكر أن الفنانة علا غانم قد كتبت منشورا فور تعرضها للضرب والعنف، لطلب الاستغاثة من المركز القومي، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.  


وقالت: "استغاثة للمركز القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي وأتعرض للمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل أغيثوني".

علا غانم الفنانة علا غانم دكتورة مايا مرسي زوج علا غانم زوج علا غانم السابق

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