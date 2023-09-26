اختيار المخرج باز لورمان رئيسا للجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي

اختير المخرج الأسترالي باز لورمان رئيسا للجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، المقرر إقامتها في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 ديسمبر.

وقدم باز لورمان ، العديد من الأعمال الناجحة في السينما العالمية أبرزها مؤخرا فيلم Elvis، وThe Great Gatsby.

وسيترأس باز لورمان لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي يقام في جدة منذ ثلاث سنوات.

واشتهر باز لورمان بتقديم الأفلام الموسيقية على مدار تاريخه الفني، منها رائعة Moulin Rouge!، ويرأس لجنة تحكيم المسابقة التي يشارك فيها 17 عملا من المنطقة العربية وأفريقيا.

وقال باز لورمان، إنه كان شغوفا منذ صغره بالمناظر الطبيعية التاريخية في فيلم لورانس العرب، وشعر بالإلهام من المواهب الشابة في صناعة الأفلام القادمة من المنطقة العربية.

وأضاف قائلا: إنه لشرف كبير أن يترأس لجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي لهذا العام، إلى جانب نجوم بارزين في الصناعة، ويتطلع إلى الاحتفال بالمواهب الناشئة والمخرجين الرائعين في الأعمال التي يتم تقديمها في جدة.